FCSB, campioana ultimelor două sezoane, a devenit acum o formație demnă de compasiune. Sport.ro a arătat aici borna dezastruoasă pe care bucureștenii au atins-o pentru a doua oară, în acest sezon!

Odată cu această contraperformanță, FCSB și-a micșorat și mai mult șansele la play-off. Iar ce a comentat Gigi Becali, legat de acest obiectiv, e o declarație care vorbește de la sine! S-a ajuns aici, mai ales din cauza deciziilor greșite ale latifundiarului din Pipera.

Campania de transferuri din vara anului trecut a fost total ratată, spre exemplu. FCSB și-a mărit lotul cu niște jucători „de umplutură“, precum Alibec și Thiam. Dar n-a avut ochi pentru Andrei Cordea, de pildă, fostul ei fotbalist, rămas liber de contract după aventura arabă de la Al-Tai.

Basarab Panduru, impresionat de Andrei Cordea

Dacă FCSB a uitat de Cordea, în schimb, CFR Cluj l-a readus în Superliga noastră. Și mutarea s-a dovedit a fi excelentă pentru formația din Gruia. Până în acest punct al sezonului, fotbalistul de 26 de ani și-a trecut în cont 22 de meciuri, 10 goluri și 2 pase de gol în toate competițiile. Acest bilanț include și reușita sa de duminică seară, în victoria cu FCSB: 4-1.

„Cordea are 17 meciuri și 9 goluri (n.r. – în campionat), cum adică nu formidabil? E formidabil! Nu ştiai ce mai poate, nu ştiai nimic de el, la un moment dat. Retrogradează cu Al-Tai (n.r. – în Arabia Saudită), nu ştii nimic de el şi acum e cel mai bun jucător de la CFR Cluj“, a spus Panduru, la Prima Sport.

