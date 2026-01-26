După o primă parte fără goluri, derby-ul etapei a 19-a din campionatul Ungariei s-a aprins imediat după pauză. Gazdele au deschis scorul în minutul 49 prin debutantul Franko Kovacevic, însă bucuria „Fradi” a fost de scurtă durată. ETO, sub comanda lui Balazs Borbely, a demonstrat de ce este principala candidată la titlu în acest sezon și a întors soarta partidei prin reușitele lui Nadir Benbuali și a românului Claudiu Bumba.



Bumba, care a fost titular și a arătat o formă de zile mari, a finalizat în minutul 72 o fază construită excelent de colegii săi, trimițând mingea direct în colțul de jos al porții adverse. Scorul final, 3-1, a fost stabilit de Daniel Stefulj pe finalul partidei, declanșând sărbătoarea în sectorul oaspeților, unde fanii au celebrat victoria în ciuda ploii și a temperaturilor scăzute.



Cifre de lider pentru Bumba în acest sezon



Succesul de duminică, 25 ianuarie 2026, reprezintă prima victorie obținută de ETO pe terenul lui Ferencvaros după o pauză de mai bine de două decenii. Odată cu evoluția foarte bună din weekend, Claudiu Bumba confirmă astfel forma excelentă prin care trece în acest sezon competițional.



Impact major în ofensivă. Românul a ajuns la 3 goluri și 5 pase decisive în cele 18 apariții din actuala stagiune de campionat.



Constantă în joc. Cu o prezență în primul 11 de 89% și 84% din minutele totale jucate, Bumba este un pilon de bază în strategia echipei.



ETO FC conduce acum în clasament cu 38 de puncte, având un avans de două puncte față de Paks (36) și patru față de Ferencváros (34) și Debrecen (34).



„Tricolorul” în vârstă de 32 de ani are o cotă de piață de 450.000 de euro, potrivit Transfermarkt, el fiind sub contract cu gruparea maghiară până în vara anului 2027.

