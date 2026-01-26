Madison Keys (30 de ani) a trăit la Melbourne cel mai intens moment al carierei de până în prezent. Într-o finală de trei seturi dramatice cu Aryna Sabalenka, sportiva americană s-a impus, în finala Australian Open 2025, scor 6-3, 2-6, 7-5, după ce salvase minge de meci în fața Igăi Swiatek, în semifinalele întrecerii.

Sabalenka a scăpat de o grijă: Keys, eliminată în optimile Openului Australian

Tăria psihică extraordinară nu a fost la același nivel în acest an, în care a noua jucătoare a lumii s-a oprit în faza optimilor de finală.

Keys a fost eliminată de o compatrioată, Jessica Pegula (31 de ani, 6 WTA), scor 6-3, 6-4. Deși nu a câștigat titlu de mare șlem până acum, Pegula a ajuns la 29 de victorii împotriva conaționalelor, în ultimele 32 de meciuri directe cu acestea, notează Bastien Fachan.

În turul următor, Jessica Pegula va avea o nouă întâlnire cu o compatrioată, urmând să se dueleze, pentru un loc în semifinale, cu Amanda Anisimova.

