Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Madison Keys a părăsit ediția 2026 a Openului Australian, după doar trei victorii.

Madison Keys (30 de ani) a trăit la Melbourne cel mai intens moment al carierei de până în prezent. Într-o finală de trei seturi dramatice cu Aryna Sabalenka, sportiva americană s-a impus, în finala Australian Open 2025, scor 6-3, 2-6, 7-5, după ce salvase minge de meci în fața Igăi Swiatek, în semifinalele întrecerii.

Sabalenka a scăpat de o grijă: Keys, eliminată în optimile Openului Australian

Tăria psihică extraordinară nu a fost la același nivel în acest an, în care a noua jucătoare a lumii s-a oprit în faza optimilor de finală.

Keys a fost eliminată de o compatrioată, Jessica Pegula (31 de ani, 6 WTA), scor 6-3, 6-4. Deși nu a câștigat titlu de mare șlem până acum, Pegula a ajuns la 29 de victorii împotriva conaționalelor, în ultimele 32 de meciuri directe cu acestea, notează Bastien Fachan.

În turul următor, Jessica Pegula va avea o nouă întâlnire cu o compatrioată, urmând să se dueleze, pentru un loc în semifinale, cu Amanda Anisimova.

Meciurile puternice din sferturile de finală de la Melbourne

Novak Djokovic - Lorenzo Musetti este unul dintre cele mai puternice meciuri anunțate în faza ultimilor opt jucători rămași în competiție. „Nole” va avea luxul de a aborda această partidă mai odihnit, în contextul în care Jakub Mensik s-a retras, accidentat, înaintea duelului din optimi.

La un meci ușor nu se poate aștepta nici Alexander Zverev, care îl va întâlni pe Learner Tien, jucător care l-a eliminat, pentru al doilea an la rând, în Openul Australian, pe Daniil Medvedev, triplu finalist la Melbourne. În 2026, Tien a reușit să câștige un set la zero în fața jucătorului rus.

Djokovic - Musetti: avantaj pentru sârb, care a beneficiat de tur liber în optimi

  • Carlos Alcaraz - Alex De Minaur
  • Alexander Zverev - Learner Tien
  • Novak Djokovic - Lorenzo Musetti
  • Darderi / Sinner - Shelton / Ruud

În competiția feminină, Aryna Sabalenka a avut noroc, urmând să întâlnească revelația turneului, Iva Jovic, dar nu va avea aceeași doză de șansă în semifinale, în cazul în care se va califica, unde are posibilă o revedere cu jucătoarea în fața căreia a pierdut finala Roland Garros 2025, Cori Gauff.

În partea inferioară a tabloului, majoritatea fanilor tenisului speră la un sfert de finală încins între Iga Swiatek și Elena Rybakina, care ar putea rivaliza cu meciul americancelor Pegula și Anisimova, cel puțin conform calculelor făcute pe hârtie.

  • Cori Gauff - Elina Svitolina
  • Aryna Sabalenka - Iva Jovic
  • Jessica Pegula - Amanda Anisimova
  • Swiatek / Inglis - Rybakina / Mertens

  • Keys sabalenka finala ao 2025
