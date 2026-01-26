FCSB a suferit una dintre cele mai usturătoare înfrângeri ale sezonului chiar pe Arena Națională, 1-4 cu CFR Cluj, iar reacțiile nu au întârziat să apară.



Marian Iancu, fost patron al Politehnicii Timișoara și suporter declarat al Rapidului, a comentat fără menajamente prestația roș-albaștrilor, într-un mesaj amplu publicat pe rețelele sociale.



Nu s-a ferit de cuvinte după FCSB – CFR 1-4: „Talente fără combustibil!”

FCSB a deschis scorul după doar două minute, prin Miculescu, iar finalul primei reprize a fost de coșmar pentru campioană, cu Alibek restabilind egalitatea și Korenica ducând CFR-ul în avantaj după doar câteva minute.



După pauză, ardelenii au speculat fiecare eroare a adversarului. Andrei Cordea a făcut 3-1, iar în prelungiri Biliboc a închis tabela la un neverosimil 1-4, profitând de o nouă gafă defensivă.



La final, Marian Iancu a fost extrem de dur: „FCSB s-a bătut singură. Umilință grea pentru Becali, dar meritată. S-a aprins becul la ulei, motorul e gripat. Doar Olaru excelează, restul sunt talente fără combustibil, fără putință și fără implicare. CFR a speculat tot și nu a ratat nimic”, a scris acesta pe Facebook.



În urma acestui rezultat, FCSB a coborât pe locul 11, cu 31 de puncte, iar șansele de a prinde play-off-ul au devenit tot mai mici. De cealaltă parte, CFR Cluj a trecut peste rivală în clasament și a reaprins lupta pentru primele șase locuri.

