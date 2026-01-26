Revelionul a venit de două ori, anul acesta, pentru Cristi Chivu! Pentru că, la ce etapă a fost în weekend, în Serie A, tehnicianul român a avut motive de sărbătoare, încă o dată!

Inter și-a permis să savureze pașii greșiți făcuți de rivale, făcând ce a depins de ea, în primul rând: câștigând partida care a deschis etapa cu numărul 22, 6-2 cu Pisa acasă. De aici încolo, totul a decurs perfect pentru liderul din Serie A.

Inter, avans tot mai mare în fruntea clasamentului

Mai întâi, a fost eșecul usturător, suferit de Napoli, campioana en-titre, după cum Sport.ro a arătat aici. La câteva ore după acest rezultat mare pentru Inter, a urmat altul. De această dată, unul și mai bun pentru echipa lui Chivu.

Principalele urmăritoare ale milanezilor, AS Roma și AC Milan, s-au întâlnit într-un meci direct care s-a încheiat la egalitate: 1-1.

Grație scorurilor înregistrate în weekend, Inter și-a mărit avansul în fruntea clasamentului din Serie A, fiind acum la cinci puncte de AC Milan, după cum se poate vedea mai jos.

