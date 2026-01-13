Înainte de a sosi în Australia, Carlos Alcaraz și Jannik Sinner au aterizat în capitala Coreei de Sud pentru un meci demonstrativ, în care triumfător a ieșit spaniolul, scor 7-5, 7-6 (6).

Fără Juan Carlos Ferrero, dar cu obiectivul de a ieși campion, în premieră, în Openul Australian, Carlos Alcaraz va afla devreme în 2026 dacă acesta va fi anul în care se va înscrie ori nu în clubul tenismenilor care au reușit marele șlem de carieră, adică adjudecarea a minimum un titlu de campion în fiecare din cele patru competiții majore ale calendarului anual în tenis.

Pentru participarea la acest joc, Sinner și Alcaraz au încasat câte două milioane de euro, anunță Gazzetta dello Sport, o sumă comparabilă cu cea acordată câștigătorului Openului Australian, în 2026: 2,37 milioane de euro.

Alcaraz se consideră privilegiat că poate întreține o rivalitate sportivă cu Sinner

Într-o conferință de presă organizată la Seul, înaintea partidei cu Sinner, Alcaraz a numit rivalitatea pe care o are cu jucătorul italian drept „un cadou.”

„Țin minte fiecare meci pe care l-am jucat împotriva lui. Treptat, ne-am întâlnit tot mai târziu în competiții, dar acesta e un cadou. Am învățat foarte multe după fiecare semifinală ori finală de turneu major.

„Țin minte fiecare meci pe care l-am jucat contra lui Sinner.”

E nevoie de multă răbdare și pasiune pentru a contura o rivalitate ca aceasta, de-a lungul anilor, de la turnee Challenger la finale de întreceri de Grand Slam.

Privind înapoi și văzând câte am câștigat fiecare, individual, e clar că ne-am împins reciproc pentru a ne atinge potențialul maxim, pe teren. Sunt mândru să am parte de o rivalitate ca aceasta. Când ne strângem mâinile, la fileu, orice alt lucru dispare,” a afirmat Carlos Alcaraz, potrivit Punto de break.

