GALERIE FOTO Jackpot pentru Sinner și Alcaraz, la Seul: primii doi tenismeni ai Planetei au câștigat sume ridicole pentru un meci amical

Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jannik Sinner și Carlos Alcaraz și-au început activitatea în 2026 cu un meci demonstrativ, la Seul.

Jannik Sinner Carlos Alcaraz Tenis ATP amical Australian Open 2026
Înainte de a sosi în Australia, Carlos Alcaraz și Jannik Sinner au aterizat în capitala Coreei de Sud pentru un meci demonstrativ, în care triumfător a ieșit spaniolul, scor 7-5, 7-6 (6).

Fără Juan Carlos Ferrero, dar cu obiectivul de a ieși campion, în premieră, în Openul Australian, Carlos Alcaraz va afla devreme în 2026 dacă acesta va fi anul în care se va înscrie ori nu în clubul tenismenilor care au reușit marele șlem de carieră, adică adjudecarea a minimum un titlu de campion în fiecare din cele patru competiții majore ale calendarului anual în tenis.

Pentru participarea la acest joc, Sinner și Alcaraz au încasat câte două milioane de euro, anunță Gazzetta dello Sport, o sumă comparabilă cu cea acordată câștigătorului Openului Australian, în 2026: 2,37 milioane de euro.

Alcaraz se consideră privilegiat că poate întreține o rivalitate sportivă cu Sinner

Într-o conferință de presă organizată la Seul, înaintea partidei cu Sinner, Alcaraz a numit rivalitatea pe care o are cu jucătorul italian drept „un cadou.”

„Țin minte fiecare meci pe care l-am jucat împotriva lui. Treptat, ne-am întâlnit tot mai târziu în competiții, dar acesta e un cadou. Am învățat foarte multe după fiecare semifinală ori finală de turneu major.

„Țin minte fiecare meci pe care l-am jucat contra lui Sinner.”

E nevoie de multă răbdare și pasiune pentru a contura o rivalitate ca aceasta, de-a lungul anilor, de la turnee Challenger la finale de întreceri de Grand Slam.

Privind înapoi și văzând câte am câștigat fiecare, individual, e clar că ne-am împins reciproc pentru a ne atinge potențialul maxim, pe teren. Sunt mândru să am parte de o rivalitate ca aceasta. Când ne strângem mâinile, la fileu, orice alt lucru dispare,” a afirmat Carlos Alcaraz, potrivit Punto de break.

Carlos Alcaraz

  • Carlos alcaraz test vo2max
×
Carlos Alcaraz și Juan Carlos Ferrero / Foto: Imago Images
Jannik Sinner și Carlos Alcaraz / Foto: Imago Images
Sinner și Alcaraz, un adevărat jackpot în Coreea de Sud

Prin acest meci amical, Jannik Sinner și Carlos Alcaraz și-au rotunjit averile încă din primele zile ale anului 2026.

În condițiile în care oficialii Openului Australian acordă campionului din acest an un cec în valoare de 2,37 milioane de euro - care poate fi încasat doar în urma a șapte victorii consecutive, în meciuri de trei-din-cinci seturi -, disputarea unui antrenament cu public contra sumei de două milioane de euro pare a fi fost cea mai bună idee posibilă, din punct de vedere financiar, pentru primii jucători ai circuitului ATP.

Jannik Sinner

  • Jannik sinner italia finala cincinnati
×
