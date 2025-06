Ar trebui să mă cunoaşteţi deja mai bine. Ameninţările, şantajul şi insultele nu funcţionează cu mine. El este un profesionist fantastic, dar până astăzi el a primit zero oferte. El are contract pe trei ani cu Sporting” .

„Eu pot garanta că Viktor Gyokeres nu va pleca pentru 60 de milioane de euro plus 10 milioane bonusuri pentru că nu am promis acest lucru. Jocul pe care agentul îl face mai mult înrăutăţeşte situația.

Pe cât ar putea pleca Gyokeres de la Sporting



Președintele lui Sporting a fost clar în legătură cu faptul că echipa portugheză nu va cere achitarea clauzei de reziliere a lui Gyokeres în valoare de 100 de milioane de euro.

„S-a convenit că Sporting nu va cere achitarea clauzei de reziliere la finalul acestui sezon. Noi ştim că visul lui Viktor este să meargă la un club cu care poate să lupte pentru Liga Campionilor şi avem un punct de vedere comun. Am garantat că că nu vom cere suma de 100 de milioane de euro.



La acea întâlnire, agentul a vrut să fixeze plecarea de o sumă, vorbim de circa 60, 70 de milioane de euro ... Am spus că nu este cazul să fixăm o sumă pentru că nu ştiu ce se va întâmpla de aici într-un an de zile, dacă el se accidentează, dacă el are un sezon dezamăgitor”, a spus Varandas, președintele lui Sporting.

Viktor Gyokeres a avut un sezon senzațional la Sporting și a marcat de 54 de ori, oferind și 13 assist-uri, în 52 de partide jucate, în toate competițiile.