Damian ”Kitu” Diaz a semnat cu Guayaquil City, din primul eșalon din Ecuador, însă prezentarea oficială nu a decurs chiar cum și-ar fi dorit fotbalistul.

Așa cum se întâmplă de multe ori când fotbaliștii sunt prezentați la noile echipe, Damian Diaz a primit mai multe mingi pe care le-a împărțit în public.

Diaz a șutat însă mingea și, în loc să o trimită în tribune, a tras direct în direcția unei persoane aflate la marginea terenului și a lovit-o direct în față.

Lovitura a fost atât de puternică încât mingea a ricoșat înapoi la fotbalist. La a doua încercare, Kitu Diaz a reușit să trimită mingea unui fan aflat în tribună. Fanul aflat la marginea terenului a fost surprins cum s-a văitat de durere, în timp ce fotbalistul a izbucnit în râs.

