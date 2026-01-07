FOTO ȘI VIDEO Incredibil! Fotbalistul era să facă KO un fan la prezentarea oficială

Incredibil! Fotbalistul era să facă KO un fan la prezentarea oficială Fotbal extern
Un moment demn de ”Cascadorii Râsului” a avut loc la prezentarea unui fotbalist. 

Damian Diazkitu diaz
Damian ”Kitu” Diaz a semnat cu Guayaquil City, din primul eșalon din Ecuador, însă prezentarea oficială nu a decurs chiar cum și-ar fi dorit fotbalistul.

Damian Diaz era să își facă KO un fan la prezentarea oficială

Așa cum se întâmplă de multe ori când fotbaliștii sunt prezentați la noile echipe, Damian Diaz a primit mai multe mingi pe care le-a împărțit în public.

Diaz a șutat însă mingea și, în loc să o trimită în tribune, a tras direct în direcția unei persoane aflate la marginea terenului și a lovit-o direct în față.

Lovitura a fost atât de puternică încât mingea a ricoșat înapoi la fotbalist. La a doua încercare, Kitu Diaz a reușit să trimită mingea unui fan aflat în tribună. Fanul aflat la marginea terenului a fost surprins cum s-a văitat de durere, în timp ce fotbalistul a izbucnit în râs.

De ce Katy Perry îl consideră pe Justin Trudeau „irezistibil de atrăgător”. Cum arată alesul inimii ei. GALERIE FOTO
Burnley - Manchester United 1-2, ACUM pe VOYO. Primul meci al &rdquo;Diavolilor&rdquo; după demiterea lui Ruben Amorim
Manchester City - Brighton 1-1, pe VOYO | Remiză pe Etihad
Bournemouth - Tottenham 3-2 | Drăgușin, rezervă &icirc;ntr-un adevărat thriller. Victorie pentru gazde după 11 etape de secetă
U BT Cluj, eșec &icirc;n BKT EuroCup. Pe ce loc se află campioana Rom&acirc;niei
&bdquo;Nu a fost ușor!&rdquo; Denis Drăguș, primele reacții după revenirea la Gaziantep: &bdquo;Ați văzut ce s-a scris!&rdquo;
Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri

Bergodi a numit principala favorită la titlu din Superliga: Cea mai bună!

Drăgușin, salariu tăiat: anunț tare neplăcut pentru internaționalul rom&acirc;n

Coman, fabulos: reacția comentatorului arab după golul său de PlayStation

Gigi Becali i-a fixat prețul unui jucător de la FCSB: &rdquo;10.000.000&euro;. &Icirc;l cumpără echipele mari&rdquo;

S-a făcut transferul lui Denis Drăguș!

Bournemouth - Tottenham 3-2 | Drăgușin, rezervă &icirc;ntr-un adevărat thriller. Victorie pentru gazde după 11 etape de secetă
Olandezii au dezvăluit ținta lui Dinamo! E căpitan la echipa sa
Burnley - Manchester United 1-2, ACUM pe VOYO. Primul meci al &rdquo;Diavolilor&rdquo; după demiterea lui Ruben Amorim
ACUM Parma - Inter Milano 0-1! Cristi Chivu, obligat să &icirc;și răpună fosta echipă. Dimarco, gol din unghi imposibil
&bdquo;Nu a fost ușor!&rdquo; Denis Drăguș, primele reacții după revenirea la Gaziantep: &bdquo;Ați văzut ce s-a scris!&rdquo;
VIDEO! Joaca la alta Barcelona si a avut o executie de EXTRATERESTRU! Golazo superb din foarfeca intr-un thriller cu 7 goluri:
Vacanță prelungită pentru unii elevi. Lista localităților unde autoritățile nu pot deschide școlile

Ziua v&acirc;nd mașini, noaptea c&acirc;ntă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

De ce Katy Perry &icirc;l consideră pe Justin Trudeau &bdquo;irezistibil de atrăgător&rdquo;. Cum arată alesul inimii ei. GALERIE FOTO

Desafio &icirc;ncepe la 20:30 pe PROTV și VOYO. Prima bătălie se va da pentru teritoriu, cu cei 24 de concurenți la linia de start

