Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) a câștigat de zece ori Openul Australian, turneul de mare șlem în care s-a simțit cel mai bine, de-a lungul carierei.

Tenismenul din Belgrad s-a oprit în faza semifinalelor întrecerii de la Melbourne, în edițiile din 2024 și din 2025, iar, în acest an, va continua obiceiul de a nu juca la niciun turneu înainte de a apărea pe tabloul principal al competiției de Grand Slam de la antipozi.

Djokovic joacă la Australian Open 2026 fără niciun meci de pregătire

Deși inițial a anunțat că vrea să joace la Adelaide pentru a se pregăti suplimentar înainte de Australian Open 2026, Novak Djokovic a renunțat la acest gând, motivând că nu este pregătit suficient, din punct de vedere fizic, la ora actuală.

„E dezamăgitor pentru mine că nu voi putea juca, deoarece am amintiri grozave din 2023, când am reușit să câștig titlul și m-am simțit ca acasă.

Obiectivul meu e acum să îmi continui antrenamentele pentru Australian Open și abia aștept să ajung și să îi văd pe toți fanii tenisului din Australia,” a anunțat Djokovic pe rețelele sociale, împăcat cu gândul că nu va juca niciun turneu înainte de Australian Open.

