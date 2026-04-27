Cătălin Parfene
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fostul atacant de la FCSB are 40 de ani și o poftă de gol ca în tinerețe.

TAGS:
Dayro Morenoonce caldasColumbiaFCSBSteaua
Din articol
  • Dayro 383 900
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Once Caldas a reușit duminică noaptea un 2-2 în deplasare cu Rionegro Aguilas și s-a calificat astfel în sferturile de finală din play-off-ul campionatului Columbiei (Apertura 2026).

Ca de obicei, printre marcatori s-a numărat veteranul de 40 de ani Dayro Moreno. Fostul atacant de la FCSB (pe atunci încă Steaua) din perioada 2008-2010 a deschis scorul în minutul 35, cu un voleu minunat din interiorul careului.

Astfel, cel mai bun marcator din istoria fotbalului columbian a ajuns la 383 de goluri top-level la meciul cu numărul 900 din întreaga sa carieră.

”A făcut-o din nou, la meciul 900 din carieră. Va ajunge la 400 de goluri în a doua parte a anului?”, s-a întrebat pagina Bucaros100, în timp ce Win Sports a titrat: ”Goleadorul spune prezent!”.

Prezența lui Dayro la Campionatul Mondial din 2026, subiect în presa din Columbia

Performanțele lui Dayro, care joacă titular meci de meci la Once Caldas și are 10 goluri înscrise în Apertura 2026, sunt considerate insuficiente de selecționerul Nestor Lorenzo, care nu îl va convoca la națională pentru turneul final al Campionatului Mondial din 2026, consideră presa locală, după cum am scris luna trecută.

”Lista finală pentru Mondialul din 2026 va conține debutanți și surprize, dar în egală măsură vor fi și absențe ale unor nume importante precum Falcao, Dayro Moreno sau Hugo Rodallega.

Pe scurt, Falcao, Dayro Moreno și Hugo Rodallega ar urma să fie excluși din lista pentru Campionatul Mondial din 2026”, a explicat jurnalistul Gustavo Davila de la publicația Bolavip.

Cele 383 de goluri top-level marcate de Dayro Moreno, 13 dintre ele la Steaua/FCSB

176 de goluri la Once Caldas

57 de goluri la Atlético Nacional

50 de goluri la Tijuana

34 de goluri la Millonarios

22 de goluri la Bucaramanga

13 goluri la Steaua/FCSB (în perioada 2008-2010)

13 goluri la Junior

10 goluri la Talleres de Córdoba

4 goluri la Oriente Petrolero

3 goluri la naționala Columbiei

1 gol la Athletico Paranaense

Topul golgheterilor all-time din istoria Columbiei, cu Dayro Moreno lider detașat

1. Dayro Moreno (Once Caldas) - 383 de goluri

2. Radamel Falcao (Millonarios Bogota) - 357 de goluri

3. Carlos Bacca (Atletico Junior de Barranquilla) - 347 de goluri

4. Victor Aristizabal (retras) - 346 de goluri

5. Juan Pablo Angel (retras) - 291 de goluri

* ”Goana” lui Dayro Moreno după recordul urmărit, acela de a deveni golgheterul all-time al Columbiei, a fost prezentată de Sport.ro încă din 2023 și updatată periodic.

Foto: Once Caldas, ESPN Fans

vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!