Nicolas Jackson se poate întoarce în Premier League, dar nu la Chelsea!

Once Caldas a reușit duminică noaptea un 2-2 în deplasare cu Rionegro Aguilas și s-a calificat astfel în sferturile de finală din play-off-ul campionatului Columbiei (Apertura 2026).

Ca de obicei, printre marcatori s-a numărat veteranul de 40 de ani Dayro Moreno. Fostul atacant de la FCSB (pe atunci încă Steaua) din perioada 2008-2010 a deschis scorul în minutul 35, cu un voleu minunat din interiorul careului.

Astfel, cel mai bun marcator din istoria fotbalului columbian a ajuns la 383 de goluri top-level la meciul cu numărul 900 din întreaga sa carieră.

”A făcut-o din nou, la meciul 900 din carieră. Va ajunge la 400 de goluri în a doua parte a anului?”, s-a întrebat pagina Bucaros100, în timp ce Win Sports a titrat: ”Goleadorul spune prezent!”.