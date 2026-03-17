În ultimele patru runde, Dayro a înscris de fiecare dată: dublă în 4-2 cu Fortaleza și câte un gol în 3-0 cu Boyaca Chico, 2-0 cu Deportivo Cali și 4-2 cu Deportivo Pasto.

Dayro Moreno (40 de ani), fost la FCSB când echipa încă se numea Steaua, între 2008 și 2010, este golgheterul actualei ediții din campionatul Columbiei, cu 8 reușite în primele 11 etape pentru formația sa de suflet, Once Caldas.

¡Once Caldas ganó 4-2 ante Deportivo Pasto en la fecha 11 de #LALIGAxWIN !🤩⚪⚽🔥 ⚽ Los goles del 'Albo' fueron de Felipe Gómez, Jorge Cardona, Jefry Zapata y Dayro Moreno, mientras que en el 'Volcánico' anotó Andrey Estupiñan y Diego Chávez. pic.twitter.com/6SkQo2lbDP

Cel mai bun marcator din istoria fotbalului columbian a ajuns acum la 381 de goluri top-level în întreaga carieră, dar performanțele sale sunt considerate insuficiente de selecționerul Nestor Lorenzo, care nu îl va convoca la națională pentru turneul final al Campionatului Mondial din 2026, consideră presa locală.

Selecționerul Columbiei preferă un atacant de la Qarabag: legendele Dayro Moreno și Falcao sunt OUT

”Naționala Columbiei se pregătește de meciurile amicale cu Croația și Franța, iar Nestor Lorenzo va convoca trei jucători-surpriză, conform surselor noastre.

Primul este Camilo Duran, atacant sau extremă de la Qarabag din Azerbaidjan. Al doilea este Julian Milan, fundaș de la Fluminense. Și tot din Brazilia va fi chemat pentru cele două amicale Miguel Monsalve de la Gremio. Lorenzo caută un mijlocaș de creație, având în vedere că James Rodriguez nu prea joacă.

Aceasta poate însemna că lista finală pentru Mondialul din 2026 va conține debutanți și surprize, dar în egală măsură vor fi și absențe ale unor nume importante precum Falcao, Dayro Moreno sau Hugo Rodallega.

Pe scurt, Falcao, Dayro Moreno și Hugo Rodallega ar urma să fie excluși din lista pentru Campionatul Mondial din 2026”, a explicat jurnalistul Gustavo Davila de la publicația Bolavip.

Cele 381 de goluri top-level marcate de Dayro Moreno, 13 dintre ele la Steaua/FCSB