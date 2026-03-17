Cătălin Parfene
Fostul atacant de la Steaua/FCSB este cel mai bun marcator din istoria fotbalului columbian.

Dayro Moreno (40 de ani), fost la FCSB când echipa încă se numea Steaua, între 2008 și 2010, este golgheterul actualei ediții din campionatul Columbiei, cu 8 reușite în primele 11 etape pentru formația sa de suflet, Once Caldas.

În ultimele patru runde, Dayro a înscris de fiecare dată: dublă în 4-2 cu Fortaleza și câte un gol în 3-0 cu Boyaca Chico, 2-0 cu Deportivo Cali și 4-2 cu Deportivo Pasto.

Cel mai bun marcator din istoria fotbalului columbian a ajuns acum la 381 de goluri top-level în întreaga carieră, dar performanțele sale sunt considerate insuficiente de selecționerul Nestor Lorenzo, care nu îl va convoca la națională pentru turneul final al Campionatului Mondial din 2026, consideră presa locală.

Selecționerul Columbiei preferă un atacant de la Qarabag: legendele Dayro Moreno și Falcao sunt OUT

”Naționala Columbiei se pregătește de meciurile amicale cu Croația și Franța, iar Nestor Lorenzo va convoca trei jucători-surpriză, conform surselor noastre.

Primul este Camilo Duran, atacant sau extremă de la Qarabag din Azerbaidjan. Al doilea este Julian Milan, fundaș de la Fluminense. Și tot din Brazilia va fi chemat pentru cele două amicale Miguel Monsalve de la Gremio. Lorenzo caută un mijlocaș de creație, având în vedere că James Rodriguez nu prea joacă.

Aceasta poate însemna că lista finală pentru Mondialul din 2026 va conține debutanți și surprize, dar în egală măsură vor fi și absențe ale unor nume importante precum Falcao, Dayro Moreno sau Hugo Rodallega.

Pe scurt, Falcao, Dayro Moreno și Hugo Rodallega ar urma să fie excluși din lista pentru Campionatul Mondial din 2026”, a explicat jurnalistul Gustavo Davila de la publicația Bolavip.

Cele 381 de goluri top-level marcate de Dayro Moreno, 13 dintre ele la Steaua/FCSB

174 de goluri la Once Caldas

57 de goluri la Atlético Nacional

50 de goluri la Tijuana

34 de goluri la Millonarios

22 de goluri la Bucaramanga

13 goluri la Steaua/FCSB (în perioada 2008-2010)

13 goluri la Junior

10 goluri la Talleres de Córdoba

4 goluri la Oriente Petrolero

3 goluri la naționala Columbiei

1 gol la Athletico Paranaense

Topul golgheterilor all-time din istoria Columbiei, cu Dayro Moreno lider detașat

1. Dayro Moreno (Once Caldas) - 381 de goluri

2. Radamel Falcao (Millonarios Bogota) - 357 de goluri

3. Victor Aristizabal (retras) - 346 de goluri

4. Carlos Bacca (Junior de Barranquilla) - 345 de goluri

5. Juan Pablo Angel (retras) - 291 de goluri

* ”Goana” lui Dayro Moreno după recordul urmărit, acela de a deveni golgheterul all-time al Columbiei, a fost prezentată de Sport.ro încă din 2023 și updatată periodic.

Foto: Once Caldas

