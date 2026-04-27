În februarie 2024, Sport.ro îl prezenta în exclusivitate pe atacantul Sebastiano Di Paolo Vlad, româno-italianul care impresiona atunci în tricoul lui Torino la prestigiosul turneu Viareggio Cup.
De la Torino Primavera, Sebastiano a ajuns la Siracusa, iar la începutul acestui an a fost transferat definitiv de Cagliari.
Clubul din Serie A l-a lăsat însă în continuare, sub formă de împrumut până la sfârșitul actualei ediții din Serie C (campionat profesionist!), la Siracusa, unde extrema dreaptă de 19 ani a avut un sezon foarte bun.
Numai în acest an calendaristic, Sebastiano a înscris 7 goluri.
Printre ”isprăvile” sale se numără dubla spectaculoasă din 3-3 cu Atalanta U23 de la începutul lunii, meci în care a fost desemnat MVP de Sofascore, care l-a notat cu 9.
Iar ieri, în ultima etapă a sezonului, Sebastiano Di Paolo Vlad a deschis scorul în meciul din deplasare cu Trapani, încheiat la egalitate, 2-2 (la adversari au jucat titulari alți doi români - Bogdan Stauciuc, marcator și el, și Andrei Moțoc, un alt fotbalist prezentat în exclusivitate de Sport.ro la momentul debutului în Serie A).
De menționat că Siracusa a retrogradat, având însă în actualul sezon o depunctare de -11 din cauza iregularităților administrative!
Sport.ro a luat din nou legătura cu tânărul atacant care are dublă cetățenie, română din partea mamei și italiană din partea tatălui, iar Sebastiano a avut un discurs cât se poate de matur și de calculat, fără a se hazarda în proiecții grandioase de viitor, așa cum o fac mulți tineri de vârsta lui.
Interviul Sport.ro cu Sebastiano Di Paolo Vlad, jucătorul lui Cagliari împrumutat la Siracusa
Sebastiano, ai reușit o dublă minunată cu Atalanta, din faze aproape identice și cu două execuții la fel de frumoase. Cât de greu este pentru un tânăr de 19 ani să joace într-un campionat de profesioniști?
Când intru pe teren, abordarea mea rămâne mereu aceeași, indiferent de adversarul cu care mă confrunt sau de condițiile de joc. Nu mă gândesc la cât de dificilă este partida și nici la cât de valoroși sunt jucătorii adverși, deoarece cred că acest lucru îmi poate distrage atenția, iar eu trebuie să rămân concentrat.
Obiectivul meu este unul singur: să dau tot ce am mai bun în fiecare meci, să arăt angajament, determinare și atenție la detalii. Și asta este ceea ce, pe termen lung, face diferența și permite creșterea atât la nivel individual, cât și colectiv.
Tu ești jucătorul lui Cagliari, împrumutat acum la Siracusa. Te simți pregătit să faci din vară pasul în Serie A?
În acest moment, nu mă simt în măsură să emit un verdict definitiv cu privire la un eventual salt într-o categorie superioară. Acestea sunt decizii care revin celor care dețin responsabilitatea tehnică și managerială, persoane care evaluează zilnic munca depusă și parcursul de dezvoltare.
Nu pot decât să continui să lucrez cu seriozitate și să încerc să fiu pregătit în cazul în care ar apărea o astfel de oportunitate. Cei care decid vor stabili apoi dacă și când va fi momentul potrivit.
Sezonul trecut, al promovării cu Siracusa în Serie C, ai colaborat la club cu Walter Zenga, un nume care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Ai vorbit cu el, poate ți-a dat vreun sfat?
Într-adevăr, pe domnul Zenga l-am cunoscut sezonul trecut, când era brand manager al echipei Siracusa. Și împreună am reușit promovarea din Serie D în Serie C.
Mi-a dat sfaturi prețioase, am primit încurajări pe tot parcursul campionatului trecut, lucruri care m-au impresionat având în vedere că au venit de la un mare campion ca el.
Tu poți juca la naționalele de tineret ale României. Te-a contactat cineva de la Federația Română de Fotbal pentru o eventuală convocare?
În ceea ce privește o eventuală implicare în echipa națională a României, deocamdată nu am primit nicio comunicare oficială. Până acum, nu am fost contactat de nimeni din partea staff-ului tehnic.
VIDEO Golurile lui Sebastiano Di Paolo din Siracusa - Atalanta U23 3-3 (minutele 15 și 64)
Cum îl prezintă Cagliari pe Sebastiano Di Paolo: ”Unul dintre cei mai promițători tineri din fotbalul italian”
”Cagliari Calcio anunță achiziționarea definitivă a jucătorului Sebastiano Di Paolo de la Siracusa, care a semnat un contract până la 30 iunie 2029, cu opțiunea de prelungire pentru încă două sezoane. Jucătorul va rămâne împrumutat la Siracusa până la 30 iunie 2026.
Născut la Pescara în 2006 și crescut la Francavilla, Di Paolo este o extremă de picior stâng, priceput în situațiile de 1 contra 1 și în a găsi pasa perfectă pentru a dinamiza atacul și a finaliza. Folosit în principal pe flancul drept, el joacă și pe partea opusă, oferind o varietate de opțiuni tehnice și tactice.
După ce s-a format la Alcyone Francavilla, s-a alăturat echipei de tineret a lui Torino în 2021, înregistrând 71 de apariții pentru Granata, marcând 8 goluri și oferind 5 pase decisive între nivelurile Under-17 și Under-18.
A urmat transferul său la Siracusa. Pe 19 ianuarie 2025, a marcat primul său gol la seniori, intrând de pe banca de rezerve în victoria cu 4-1 împotriva echipei Nissa. Debutul său în Serie D pentru Siracusa a avut loc pe 15 septembrie 2024, împotriva echipei Ragusa.
Alături de sicilieni, a urmat promovarea în Serie C, care a marcat debutul său în fotbalul profesionist: pe 16 august (n.r. - 2025), a debutat în Coppa Italia Serie C la Foggia, iar pe 25 august (n.r. - 2025) a debutat în campionat la Salerno. Pe 25 octombrie (n.r. - 2025), a marcat primul său gol în campionat (...).
O evoluție semnificativă și constantă l-a transformat într-unul dintre cei mai promițători tineri din fotbalul italian, mai întâi în rândul juniorilor, apoi în ligile inferioare. În ultimele sezoane, s-a remarcat prin prestațiile sale constante, personalitatea și abilitățile tehnice, atrăgând atenția mai multor scouteri. Împrumutul îi va permite tânărului jucător să-și continue dezvoltarea, acumulând experiență valoroasă înainte de a ajunge în Sardinia.
Felicitări și mult succes pentru restul sezonului, Sebastiano”, anunța pe site-ul oficial, la începutul acestui an, clubul Cagliari.
Foto: Siracusa Calcio 1924, Cagliari Calcio