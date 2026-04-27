Iar ieri, în ultima etapă a sezonului, Sebastiano Di Paolo Vlad a deschis scorul în meciul din deplasare cu Trapani, încheiat la egalitate, 2-2 (la adversari au jucat titulari alți doi români - Bogdan Stauciuc , marcator și el, și Andrei Moțoc , un alt fotbalist prezentat în exclusivitate de Sport.ro la momentul debutului în Serie A ).

Printre ”isprăvile” sale se numără dubla spectaculoasă din 3-3 cu Atalanta U23 de la începutul lunii, meci în care a fost desemnat MVP de Sofascore, care l-a notat cu 9.

Clubul din Serie A l-a lăsat însă în continuare, sub formă de împrumut până la sfârșitul actualei ediții din Serie C (campionat profesionist!), la Siracusa, unde extrema dreaptă de 19 ani a avut un sezon foarte bun.

De la Torino Primavera, Sebastiano a ajuns la Siracusa, iar la începutul acestui an a fost transferat definitiv de Cagliari.

În februarie 2024, Sport.ro îl prezenta în exclusivitate pe atacantul Sebastiano Di Paolo Vlad , româno-italianul care impresiona atunci în tricoul lui Torino la prestigiosul turneu Viareggio Cup.

De menționat că Siracusa a retrogradat, având însă în actualul sezon o depunctare de -11 din cauza iregularităților administrative!

Sport.ro a luat din nou legătura cu tânărul atacant care are dublă cetățenie, română din partea mamei și italiană din partea tatălui, iar Sebastiano a avut un discurs cât se poate de matur și de calculat, fără a se hazarda în proiecții grandioase de viitor, așa cum o fac mulți tineri de vârsta lui.

Interviul Sport.ro cu Sebastiano Di Paolo Vlad, jucătorul lui Cagliari împrumutat la Siracusa

Sebastiano, ai reușit o dublă minunată cu Atalanta, din faze aproape identice și cu două execuții la fel de frumoase. Cât de greu este pentru un tânăr de 19 ani să joace într-un campionat de profesioniști?

Când intru pe teren, abordarea mea rămâne mereu aceeași, indiferent de adversarul cu care mă confrunt sau de condițiile de joc. Nu mă gândesc la cât de dificilă este partida și nici la cât de valoroși sunt jucătorii adverși, deoarece cred că acest lucru îmi poate distrage atenția, iar eu trebuie să rămân concentrat.

Obiectivul meu este unul singur: să dau tot ce am mai bun în fiecare meci, să arăt angajament, determinare și atenție la detalii. Și asta este ceea ce, pe termen lung, face diferența și permite creșterea atât la nivel individual, cât și colectiv.

Tu ești jucătorul lui Cagliari, împrumutat acum la Siracusa. Te simți pregătit să faci din vară pasul în Serie A?

În acest moment, nu mă simt în măsură să emit un verdict definitiv cu privire la un eventual salt într-o categorie superioară. Acestea sunt decizii care revin celor care dețin responsabilitatea tehnică și managerială, persoane care evaluează zilnic munca depusă și parcursul de dezvoltare.

Nu pot decât să continui să lucrez cu seriozitate și să încerc să fiu pregătit în cazul în care ar apărea o astfel de oportunitate. Cei care decid vor stabili apoi dacă și când va fi momentul potrivit.

Sezonul trecut, al promovării cu Siracusa în Serie C, ai colaborat la club cu Walter Zenga, un nume care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Ai vorbit cu el, poate ți-a dat vreun sfat?

Într-adevăr, pe domnul Zenga l-am cunoscut sezonul trecut, când era brand manager al echipei Siracusa. Și împreună am reușit promovarea din Serie D în Serie C.

Mi-a dat sfaturi prețioase, am primit încurajări pe tot parcursul campionatului trecut, lucruri care m-au impresionat având în vedere că au venit de la un mare campion ca el.

Tu poți juca la naționalele de tineret ale României. Te-a contactat cineva de la Federația Română de Fotbal pentru o eventuală convocare?

În ceea ce privește o eventuală implicare în echipa națională a României, deocamdată nu am primit nicio comunicare oficială. Până acum, nu am fost contactat de nimeni din partea staff-ului tehnic.

VIDEO Golurile lui Sebastiano Di Paolo din Siracusa - Atalanta U23 3-3 (minutele 15 și 64)