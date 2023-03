Columbianul Dayro Moreno, fost atacant la Steaua (actuala FCSB) în perioada 2008-2010, a ajuns la vârsta de 37 de ani și are un început de sezon foarte bun la noua sa echipă, Once Caldas, cu care a semnat în luna ianuarie și unde joacă acum pentru a cincea oară în carieră.

În ultima rundă din Categoria Primera A, atacantul a adus cele trei puncte pentru Once Caldas, în 1-0 cu Millonarios, după o execuție de finețe din interiorul careului (VIDEO AICI).

Cu trei goluri în primele șase etape (locul 2 în clasamentul golgheterilor), Dayro Moreno a ajuns la 200 de reușite în prima ligă a Columbiei și a început lupta cu recordurile.

Cele două recorduri pe care Dayro Moreno vrea să le atingă

Conform publicației locale La Patria, atacantul și-a propus să depășească două performanțe istorice.

Concret, Dayro Moreno vrea să devină atât cel mai bun marcator din istoria modernă a campionatului Columbiei (este la 24 de goluri distanță de recordul lui Sergio Galvan Rey, fostul atacant argentinian al aceleiași Once Caldas: 200 vs 224), cât și cel mai bun marcator columbian din lume (se află la 37 de reușite distanță de performanța legendarului Victor Aristizabal, fostul vârf de la Valencia, Sao Paulo sau Santos: 309 vs 346)!

Dayro Moreno a înscris de 13 ori în 55 de meciuri la Steaua/FCSB

”Fiecare gol pe care îl înscrie îi permite lui Dayro Moreno să devină și mai important în istoria clubului Once Caldas și în istoria fotbalului columbian”, a scris La Patria.

La prima echipă a lui FCSB (pe atunci, Steaua), columbianul a înscris de 13 ori în 55 de partide jucate în Liga 1, Cupa României și cupele europene.

În sezonul trecut, Dayro a marcat 22 de goluri în 42 de meciuri de campionat pentru Atletico Bucaramanga, tot în prima divizie columbiană.

Foto: Once Caldas