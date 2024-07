James Rodriguez și-a ”rupt” contractul cu Sao Paulo! Unde vrea să joace

James Rodriguez, care a ajuns în urmă cu aproximativ două săptămâni la 33 de ani, este cotat la cinci milioane de euro de site-urile de specialitate, iar în stagiunea precedentă a fost legitimat la Sao Paulo, echipa din primul eșalon al Braziliei, cu care se înțelesese inițial pentru un contract valabil până în iunie 2025.

Doar că jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a anunțat pe rețelele social media faptul că James Rodriguez va deveni liber de contract după ce și-a încheiat prematur contractul cu Sao Paulo, într-un acord mutual cu conducerea braziliană.

”Va pleca de la club după un turneu excelent la Copa America. James ar vrea să se întoarcă în fotbalul european”, mai punctează jurnalistul italian pe contul său oficial de pe Twitter/X.

???????????? James Rodriguez, set to be available as free agent terminating his contract by mutual agreement with São Paulo.

He’s set to part ways with the club after excellent Copa América.

James would love to return to European football.