Cristiano Ronaldo a rupt tăcerea! De ce a plecat de la naționala Portugaliei: „Asta e realitatea”

Cristiano Ronaldo a rupt tăcerea! De ce a plecat de la naționala Portugaliei: „Asta e realitatea” Fotbal extern
SPORT.RO
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Cristiano Ronaldo a dezvăluit versiunea lui legată de scandalul din naționala Portugaliei.

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În cadrul naționalei Portugaliei a avut loc un scandal de proporții uriașe între Cristiano Ronaldo și selecționerul Jorge Jesus.

Starul lui Al-Nassr a decis să părăsească antrenamentul echipei naționale, după ce a fost deranjat de o remarcă a selecționerului Portugaliei.

Ruptura dintre Cristiano Ronaldo și naționala Portugaliei a fost bruscă și șocantă pentru foarte mulți, pentru că nimic nu anunța plecarea jucătorului de 41 de ani din cantonamentul selecționatei, chiar dacă el fusese „uitat” pe bancă în meciul cu Norvegia.

Cristiano Ronaldo a explicat de ce a plecat de la naționala Portugaliei

Starul lusitanilor anunțase că își va prezenta variantă în legătură cu ruptura care s-a produs în interiorul naționalei Portugaliei între el și selecționerul Jorge Jesus.

Cristiano Ronaldo a explicat că era pregătit să se retragă din națională după eliminarea de la Campionatul Mondial, dar președintele federației portugheze a insistat ca el să rămână.

Starul lui Al-Nassr a detaliat apoi cum s-a ajuns la conflictul pe care îl are cu Jorge Jesus.

„Aceasta este realitatea despre ce s-a întâmplat cu Jorge Jesus. Așa cum am promis, am decis să povestesc, la persoana întâi și în mod direct, circumstanțele din jurul ultimului cantonament al echipei naționale.

După Cupa Mondială din 2026, am pregătit o scrisoare adresată poporului portughez, pe care încă o păstrez, cu cuvintele pe care vreau să le transmit atunci când voi părăsi definitiv echipa noastră.

La finalul competiției, chiar în timpul zborului de întoarcere din Statele Unite, președintele Federației mi-a cerut și a insistat să îmi reconsider decizia de a pleca, deoarece FPF (Federația Portugheză de Fotbal) își dorea să continui.

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Imediat după aceea, mi-a cerut părerea cu privire la numele actualului selecționer, pe care îl lua în considerare alături de alte nume pe care nu mi le-a dezvăluit. I-am spus președintelui Federației că, în opinia mea, ar fi alegerea corectă.

I-am spus președintelui Federației că, în opinia mea, ar fi alegerea corectă. Câteva zile mai târziu, am primit un prim contact din partea noului selecționer, care mi-a transmis că ar dori să ne întâlnim personal. Am acceptat și am programat întâlnirea pentru sfârșitul vacanței mele.

Ne-am întâlnit la Cidade do Futebol, unde clubul meu își desfășura cantonamentul de presezon. În acea zi, antrenorul mi-a spus că se bazează pe mine și că prezența mea este fundamentală pentru proiectul său. Mi-a prezentat, chiar atunci, un plan pentru participarea mea. Mi-a spus că voi juca în primul și în ultimul meci și că, din motive de gestionare a efortului fizic, va face mereu trei-patru schimbări de la un meci la altul.

În acel moment, a adus în discuție posibilitatea ca eu să nu călătoresc cu echipa națională în Norvegia și Danemarca. Mi-a propus să joc în primul meci și să rămân în Portugalia, urmând să mă alătur din nou lotului înainte de meciul de pe Dragão. Am refuzat imediat această propunere. Mi s-a părut evident că nu o pot accepta. Nu din cauză că nu aș fi jucat în meciurile din deplasare sau aș fi încetat să mai fiu căpitanul echipei noastre. Acest privilegiu de a rămâne în Portugalia nu ar fi fost un exemplu bun.

Antrenorul a fost, în cele din urmă, de acord cu analiza mea. La această conversație a fost prezent și Simão Coutinho, directorul sportiv al clubului Al Nassr, persoana în fața căreia actualul antrenor a dat socoteală pe parcursul sezonului trecut și unul dintre cei responsabili pentru semnarea contractului său cu clubul în 2025.

În ajunul începerii cantonamentului, antrenorul a venit la mine acasă, în Lisabona, la cererea sa, pentru o altă discuție. Conversația a fost calmă și toate principiile convenite în luna august au fost menținute.

Am jucat în meciul de pe Alvalade și, deși am fost înlocuit, nu am făcut o problemă din asta. I-am pus banderola lui Bruno Fernandes cu mâna mea, fiind departe de a-mi imagina că aceia ar putea fi ultimii mei pași ca jucător și căpitan al echipei naționale. Ceea ce a contat pentru mine în acea zi a fost victoria noastră. Să câștigi este întotdeauna bine; în Portugalia și pentru țara mea, este și mai bine.

La prânz, în ziua meciului din Norvegia, un secund al antrenorului a venit la masa unde grupul lua masa și m-a informat că antrenorul dorește să vorbească cu mine. Spre surprinderea mea absolută, antrenorul m-a întrebat dacă sunt apt să joc 30 de minute. Eram complet concentrat pe recuperarea mea fizică, integrat alături de colegii mei ca întotdeauna și cu gândul că nu voi juca în acea zi. Fără nicio problemă.

Această solicitare era ceva în afara planului meu de recuperare fizică și de antrenament — deoarece urma să joc doar pe data de 4, pe Dragão — dar, bineînțeles, am spus da. El mi-a răspuns că ar trebui să fiu pregătit, pentru că voi juca 30 de minute.

Restul lumii îl știe deja. M-am încălzit de la pauză, am privit cum trec minutele și nu am fost introdus pe teren. Antrenorul își încălcase cuvântul dat,

Am decis să părăsesc cantonamentul fără să mai aștept o altă încălcare a cuvântului dat. Pentru mine, adevărul rămâne cel mai important lucru în relațiile dintre oameni. Oricât de mult ar dura, să mi se spună adevărul.

De altfel, într-o conversație pe care am avut-o cu președintele FPF și cu antrenorul în dimineața zilei acelei conferințe de presă — ei pot confirma cu siguranță acest lucru — am reafirmat că, dacă nu mă vor acolo, ar trebui să mi-o spună. Era suficient să fie sinceri cu mine. Aș fi acceptat asta și am promis că vom pregăti ceva frumos, așa cum visez să se întâmple, și nimeni nu ar fi rămas supărat.

Îmi amintesc ca și cum ar fi fost astăzi. Au răspuns la unison că nu. Că locul meu este în echipa națională”, este o parte din mesajul transmis de Cristiano Ronaldo.

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