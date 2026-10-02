Cristiano Ronaldo, luat peste picior de selecționer, după scandalul de la naționala Portugaliei

Cristiano Ronaldo, luat peste picior de selecționer, după scandalul de la naționala Portugaliei Fotbal extern
SPORT.RO
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E scandal imens în Portugalia după ce Cristiano Ronaldo a părăsit cantonamentul echipei naționale.

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Cristiano RonaldoPortugaliajacob friisFinlandaJorge Jesus
Din articol

Totul a început în vară, când naționala Portugaliei a fost preluată de Jorge Jesus, fostul antrenor al lui Cristiano Ronaldo de la Al Nassr. 

Selecționerul Finlandei l-a ironizat pe Cristiano Ronaldo

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CR7 l-a susținut să Jesus să ajungă în funcția de selecționer, iar, în luna august, cei doi au avut un acord. Ajuns la 41 de ani, Cristiano Ronaldo va juca doar în meciurile de acasă ale echipei naționale. 

La meciul cu Norvegia din Nations League, în ciuda faptului că meciul se disputa în deplasare, selecționerul l-a informat pe cvintuplul câștigător al Balonului de Aur că va evolua 30 de minute. Cristiano Ronaldo a mers la încălzire, însă Jorge Jesus nu l-a mai trimis în teren. 

Cristiano Ronaldo a trecut cu vederea acest lucru după ce antrenorul i-a spus că își va cere scuze public, iar fotbalistul a făcut deplasarea în Danemarca alături de restul echipei. Totuși, lucrurile au degenerat după ce, la conferința de presă, Jorge Jesus a declarat că el este cel care ia toate deciziile la echipa națională și nu se va feri să îl lase din nou pe bancă pe Cristiano Ronaldo dacă va considera că este cazul.

Acest lucru l-a înfuriat pe fotbalist care și-a chemat avionul privat și a părăsit cantonamentul echipei naționale.

Cazul a făcut și continuă să facă valuri în întreaga lume, iar gestul fotbalistului nu a scăpat netaxat.

Chiar și unul dintre selecționerii echipelor care joacă în Nations League l-a luat peste picior pe Cristiano Ronaldo. Jacob Friis, selecționerul Finlandei, a fost întrebat la conferința de presă premergătoare jocului cu Albania din Liga C care este situația echipei și dacă toți jucătorii sunt apți să joace.

Răspunsul său a fost o ironie la adresa starului portughez: ”Ieri nu am avut niciun jucător care să plece cu un avion privat, așa că toți jucătorii sunt pregătiți”. 

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