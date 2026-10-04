Ce a spus Zinedine Zidane despre retragerea lui Cristiano Ronaldo

Ce a spus Zinedine Zidane despre retragerea lui Cristiano Ronaldo Fotbal extern
SPORT.RO
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Zinedine Zidane i-a adus un omagiu lui Cristiano Ronaldo.

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Ce a spus Zinedine Zidane despre retragerea lui Cristiano Ronaldo

Zinedine Zidane, selecţionerul echipei de fotbal a Franţei, i-a adus un omagiu lui Cristiano Ronaldo, fostul său atacant de la Real Madrid, informează site-ul eurosport.fr.

În contextul în care Cristiano Ronaldo pare să încheie, în această săptămână, capitolul prestigioasei sale cariere la naţionala Portugaliei, Zinedine Zidane a fost întrebat despre acest subiect în cadrul unei conferinţe de presă desfăşurate duminică. Fostul antrenor al lui Real Madrid i-a adus un omagiu atacantului, alături de care a câştigat trei trofee consecutive în Liga Campionilor, în perioada 2016-2018.



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Zinedine Zidane / Foto: Getty Images.
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Zidane nu a vorbit doar despre selecţionata Franţei. El a abordat şi cel mai fierbinte subiect din lumea fotbalului în acest moment: ruptura dintre Cristiano Ronaldo şi echipa naţională a Portugaliei. Deşi a evitat cu grijă să judece acţiunile recente ale câştigătorului a cinci Baloane de Aur, tehnicianul a dorit să aducă un omagiu carierei unuia dintre cei mai mari jucători din istorie.

"Cred că trebuie să-i salutăm cariera extraordinară. Am avut norocul să-l am alături de mine, m-a ajutat să câştig lucruri incredibile, aşa că jos pălăria în faţa lui Cristiano. Am un mare respect pentru el", a spus Zidane despre fostul său jucător, scrie Agerpres.

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