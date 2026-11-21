Reprezentativa Românei a fost învinsă la limită de echipa Canadei, cu scorul de 27-26 (12-10), vineri seara, pe Stadionul Naţional de Rugby Arcul de Triumf din Bucureşti, în World Rugby Nations Cup.

România - Canada 26-27 pe Arcul de Triumf

''Stejarii'' au reuşit patru eseuri, prin Atila Septar (22), Damian Bonaparte (36), Jean-Pierre Smith (65) şi Adrian Emanuel Mitu (77), dintre care trei au fost transformate, de Alin Conache (37, 66), respectiv Gabriel Rupanu (78).

Canadienii au înscris şi ei patru încercări, prin Kyle Steeves (5), Evan Olmstead (42), Ben Lesage (50) şi Kyle Tremblay (60). Takoda McMullin a fructificat două dintre ele (6, 51) şi a mai marcat dintr-o lovitură de pedeapsă (14).

Oaspeţii au început mai bine meciul de la Bucureşti şi au condus cu 10-0. Echipa României a reuşit să revină şi a intrat la pauză în avantaj, 12-10. Canadienii au dominat debutul reprizei secunde şi au marcat trei încercări consecutive, desprinzându-se la 27-12. România a revenit şi s-a apropiat la un punct pe tabelă, dar nu a mai avut timp pentru a întoarce rezultatul.

Cele două echipe au jucat şi pentru "Cupa Cernavodă", trofeu care este pus în joc în întâlnirile directe, mai puţin în cele din cadrul Cupei Mondiale. Decernat prima dată în 2024, trofeul a fost cucerit până acum doar de România. Trofeul este denumit astfel pentru a onora cooperarea româno-canadiană în sectorul energiei nucleare, scrie Agerpres.

România a pierdut toate cele trei meciuri jucate la Bucureşti luna aceasta în Cupa Naţiunilor, 38-43 cu Tonga, 24-53 cu Statele Unite şi 26-27 cu Canada.

România cu Canada

România a început cu următorul XV: 1. Alexandru Savin (CS Rapid), 2. Tudor Butnariu (SCM USV Timişoara), 3. Gheorghe Gajion (RC Rouen), 4. Logan Weidner (CS Rapid), 5. Andrei Mahu (RC Massy), 6. Cristi Boboc (căpitan; CSA Steaua), 7. Keanan Murray (CS Dinamo), 8. Adrian Mitu (SAXV - Angouleme), 9. Alin Conache (CSA Steaua) 10. Hinckley Vaoavasa (SO Chambery), 11. Damian Bonaparte (CSA Steaua), 12. Mihai Graure (CS Dinamo), 13. Atila Septar (Nissa Rugby), 14. Nicolas Onuţu (RC Aubenas Vals), 15. Marius Simionescu (SCM USV Timişoara).

Rezerve: 16. Alexandru Colev (CSM Ştiinţa Baia Mare), 17. Iulian Hartig (CS Dinamo) 18. Jean-Pierre Smith (CS Dinamo), 19. Ştefan Iancu (SCM USV Timişoara), 20. Iacopo Bianchi (Rovigo Rugby), 21. Gabriel Rupanu (SCM USV Timişoara), 22. Ştefan Cojocariu (CS Rapid), 23. Jason Tomane (CSM Ştiinţa Baia Mare).

Staff tehnic: David Gerard - antrenor principal, Juan Pablo Orlandi - antrenor înaintare, Raphael Saint-Andre - antrenor atac şi treisferturi, Benjamin Lapeyre - antrenor treisferturi şi skills, Gareth Adamson - preparator fizic principal, Daniel Carpo - preparator fizic secund & data scientist, Adrien Haas - preparator fizic secund, Gilles Soirat - analist de performanţă, Fabian Bunu - analist de performanţă, Petra Melinte - doctor, Marius Todosi - kinetoterapeut, Andrei Diaconeasa - kinetoterapeut, David Popa - manager, Iulian Duţurlea - kitman.