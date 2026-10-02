Cea mai dură reacție după ce a izbucnit scandalul între Cristiano Ronaldo și naționala Portugaliei

Cea mai dură reacție după ce a izbucnit scandalul între Cristiano Ronaldo și naționala Portugaliei Nations League
SPORT.RO
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Tensiune la naționala Portugaliei.

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PortugaliaCristiano RonaldoJorge JesusRio Ferdinand
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Cristiano Ronaldo a bifat 67 de minute cu Țara Galilor (1-0), în prima rundă din Nations League. În a doua etapă a Grupei 4 din urna valorică ”A” (2-1 vs. Norvegia), starul lusitan a fost rezervă neutilizată.

Iar asta l-a înfuriat la culme pe CR7, în contextul în care selecționerul Jorge Jesus i-ar fi promis că va juca la Oslo și chiar îl scosese la încălzire în timpul actului secund.

Cristiano Ronaldo a fentat, așadar, următoarele antrenamente după jocul cu Norvegia, iar în cele din urmă a decis să părăsească cantonamentul Portugaliei, mergând cu un avion privat la Madrid.

Cea mai dură reacție după ce a izbucnit scandalul între Cristiano Ronaldo și naționala Portugaliei

Ro Ferdinand, fost mare internațional englez și fost coleg cu Cristiano Ronaldo la Manchester United, a intervenit în scandalul momentului și a explicat că portughezii ar fi trebuit să aibă mai multă grijă de starul lor.

”Unde era Portugalia înainte de Cristiano Ronaldo? Ce reușise? Nici măcar nu se califica în fazele finale, darămite să câștige. Ce mă deranjează este că mulți oameni îl judecă doar după ultimii 3 sau 4 ani, perioadă în care continuă să aibă cifre extraordinare pentru cineva de vârsta lui, indiferent de campionatul în care joacă”, a spus Ferdinand.

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Portughezii au început în forță meciul de la Copenhaga și au deschis scorul prin Joao Cancelo în minutul. După golul jucătorului de la Barcelona a început o cascadă de goluri, pentru că în minutul 23 Mikkel Damsgaard a egalat, dar doar pentru două minute, până când Goncalo Ramos și-a readus echipa în avantaj.

În repriza a doua, danezii au egalat din nou, de această dată prin Rasmus Hojlund în minutul 53, dar lusitanii s-au impus în cele din urmă cu 4-2 grație reușitelor lui Vitinha (67') și Joao Felix (87'), meci disputat după scandalul care l-a avut în centru pe Cristiano Ronaldo.

Portughezii au maximum de puncte după primele trei runde (9 puncte) și se află pe primul loc al Grupei 4 din Liga A.

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