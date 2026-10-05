Portugalia a scăpat, în sfârșit, de toanele lui Cristiano Ronaldo! Fotbalistul care a dus naționala la un alt nivel devenise, în ultima perioadă, o povară pentru echipa.

Într-un final însă, CR7 s-a autoeliminat. Bosumflat că nu e titular meci de meci, la 41 de ani, căpitanul și-a luat lucrurile și a părăsit cantonamentul înaintea meciului cu Danemarca din etapa a 3-a, în Nations League. Imediat, s-a declanșat un scandal imens, rostogolit în presa internațională. Și povestea face valuri în continuare. Mai ales că e așteptat versiunea pe care o va expune Ronaldo, în fața lumii, pentru „dezertarea“ sa.

Până să vedem următorul episod din telenovela „Ronaldo - Portugalia“, putem remarca faptul că selecționerul Jorge Jesus (72 de ani) și jucătorii naționalei s-au descurcat de minune în fața acestui scandal. Bornele atinse de prima reprezentativă fix asta demonstrează.

Portugalia, patru victorii succesive după doi ani

În primele două meciuri din Nations League, cele cu Ronaldo în lot, Portugalia a învins Țara Galilor acasă, scor 1-0, și Norvegia în deplasare, scor 2-1. Victorii la limită, așadar, pentru lusitani. După plecarea lui Ronaldo, în schimb, Bruno Fernandes și colegii săi s-au descătușat: 4-2 cu Danemarca în deplasare și 2-1 cu Norvegia acasă. Asta în condițiile în care, în ultima partidă, Portugalia a jucat în zece oameni din minutul 86, după eliminarea lui Francisco Conceicao.

Potrivit statisticienilor, e pentru prima dată din 2024 încoace, când naționala Portugaliei leagă patru victorii succesive. Drept urmare, echipa a rezolvat deja calificarea în sferturile Nations League. De asemenea, Portugalia și-a câștigat locul în prima urnă valorică pentru tragerea la sorți pentru preliminariile Euro 2028.

Și, un ultim amănunt remarcabil pentru Portugalia, versiunea fără CR7: echipa națională tocmai a urcat două poziții, până pe locul 5 în clasamentul FIFA. Înaintea lusitanilor sunt naționalele din Spania, Argentina, Franța și Anglia.

În ultimele două etape din Nations League, Portugalia va întâlni Danemarca acasă (14 noiembrie) și Țara Galilor în deplasare (17 noiembrie).