Președintele federației din Portugalia a rupt tăcerea despre scandalul dintre Cristiano Ronaldo și Jorge Jesus: ”O neînțelegere!”

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În ultimele zile, naționala Portugaliei a fost lovită de un scandal imens după ce Cristiano Ronaldo a părăsit cantonamentul primei reprezentative după o serie de neînțelegeri cu selecționerul Jorge Jesus și s-a vehiculat că nu va mai îmbrăca tricoul Portugaliei.

După ce Portugalia și-a încheiat seria de patru meciuri din Nations League, Pedro Proenca, președintele Federației Portugheze de Fotbal, a rupt tăcerea cu privire la scandalul în care este implicat Cristiano Ronaldo.

Fără să dea prea multe detalii despre discuțiile avute cu starul portughez, Proenca a avut doar cuvinte de laudă la adresa câștigătorului a cinci Baloane de Aur și a transmis că fotbalistul de la Al Nassr va avea întotdeauna ușa deschisă la naționala Portugaliei având în vedere ce înseamnă el pentru fotbalul portughez.

Apoi, președintele FPF (n.r. Federația Portugheză de Fotbal) a transmis că va media o întâlnire între Cristiano Ronaldo și Jorge Jesus pentru a pune capăt neînțelegerilor.

”Nu voi clarifica acest lucru, pentru că sunt discuții normale între antrenor și jucători. Este o chestiune care ține de zona tehnică, iar președintele FPF nu se implică în astfel de lucruri.

Cristiano este pur și simplu cel mai bun jucător din toate timpurile. Și-a dedicat mai bine de două decenii fotbalului portughez. Cristiano Ronaldo este cel mai mare simbol al identității portugheze. Trebuie să-i aducem un omagiu lui Cristiano Ronaldo. Se află la echipa națională datorită meritelor sale sportive, iar acest lucru este absolut de necontestat. Va face întotdeauna parte din acest grup atât timp cât va fi capabil din punct de vedere sportiv să o facă.

Cristiano știe că aceasta este poziția noastră. În ceea ce privește situația concretă, trebuie să spun că ne confruntăm cu o neînțelegere care trebuie rezolvată intern. Ieri, jucătorii care au fost la conferința de presă au arătat această legătură profundă pe care o au cu actualul nostru căpitan. Face parte din echipă, este drapelul nostru. A fost căpitan în primul dintre aceste patru meciuri. Antrenorul spune că se bazează pe el, atât timp cât este apt din punct de vedere fizic. Așa se întâmplă cu toți jucătorii.

Cristiano Ronaldo este o icoană a Portugaliei, un jucător absolut extraordinar, care și-ar fi putut încheia cariera la Cupa Mondială, dar nu a vrut să facă acest lucru datorită iubirii pe care o are pentru echipa națională. Sunt martor al acestei relații.

Asta este relația pe care Cristiano o are cu poporul portughez, cu echipa noastră națională. Prin urmare, acum că aceste patru meciuri s-au încheiat și era important să le terminăm în liniște, pentru că aspectul sportiv a fost cel care ne-a ghidat, vom avea cu toții timp și liniștea necesară să ne așezăm la masă și să rezolvăm această neînțelegere.

Iar neînțelegerile se rezolvă atunci când FPF, antrenorul și jucătorii iau parte la proces. Ronaldo face parte din patrimoniul nostru și va fi întotdeauna aici ori de câte ori antrenorul va dori să se bazeze pe el”, a spus Pedro Proenca, potrivit Record.pt.

Pedro Proenca: ”Există o relație foarte puternică între Jorge Jesus și Cristiano Ronaldo!”

Proenca a subliniat, însă că între Cristiano Ronaldo și Jorge Jesus nu există o ruptură iremediabilă și este convins că starul în vârstă de 41 de ani va fi prezent la echipa națională în luna noiembrie.

”Cu siguranță, Federația Portugheză de Fotbal (FPF) nu funcționează fără reguli. Aceste dinamici au loc în cadrul grupului. FPF rezolvă situațiile intern. Repet: există o relație foarte puternică între Jorge Jesus și Cristiano Ronaldo. Dacă nu ar fi fost așa, probabil că Ronaldo ar fi părăsit deja echipa națională.

Nu o face datorită acestei legături profunde și respectului dintre ei. Tot ceea ce se va întâmpla în zilele următoare va fi prilej de liniște, conversație și discuții, iar ceea ce ne dorim este ca, în noiembrie, să fim cu toții din nou alături de echipa noastră națională”, a adăugat Proenca.

Contextul neînțelegerilor dintre Cristiano Ronaldo și Jorge Jesus

Totul a început în vară, când naționala Portugaliei a fost preluată de Jorge Jesus, fostul antrenor al lui Cristiano Ronaldo de la Al Nassr.

CR7 l-a susținut să Jesus să ajungă în funcția de selecționer, iar, în luna august, cei doi au avut un acord. Ajuns la 41 de ani, Cristiano Ronaldo va juca doar în meciurile de acasă ale echipei naționale.

La meciul cu Norvegia din Nations League, în ciuda faptului că meciul se disputa în deplasare, selecționerul l-a informat pe cvintuplul câștigător al Balonului de Aur că va evolua 30 de minute. Cristiano Ronaldo a mers la încălzire, însă Jorge Jesus nu l-a mai trimis în teren.

Cristiano Ronaldo a trecut cu vederea acest lucru după ce antrenorul i-a spus că își va cere scuze public, iar fotbalistul a făcut deplasarea în Danemarca alături de restul echipei. Totuși, lucrurile au degenerat după ce, la conferința de presă, Jorge Jesus a declarat că el este cel care ia toate deciziile la echipa națională și nu se va feri să îl lase din nou pe bancă pe Cristiano Ronaldo dacă va considera că este cazul.

Acest lucru l-a înfuriat pe fotbalist care și-a chemat avionul privat și a părăsit cantonamentul echipei naționale.