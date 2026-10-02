Cristiano Ronaldo a rămas pe bancă în meciul cu Norvegia și s-a supărat teribil pe selecționerul Jorge Jesus, care îl și trimisese în timpul duelului la încălzire.

Starul Portugaliei a fentat, ulterior, antrenamentele, iar în cele din urmă a anunțat că a părăsit definitiv cantonamentul lusitanilor pentru Nations League.

Piers Morgan, prietenul lui CR7, a început să-l insulte pe selecționerul Portugaliei pe internet! Cum l-a numit

Jurnalistul Piers Morgan, un bun prieten cu Cristiano Ronaldo, a răbufnit pe rețelele social media la adresa lui Jorge Jesus, pe care l-a numit ”dobitoc arogant” într-o postare.

”Ce dobitoc arogant!

Jesus nu a fost niciodată suficient de bun ca să joace pentru Portugalia, iar acum se delectează desconsiderându-l pe cel mai mare jucător din istoria țării, Cristiano”, a scris Piers Morgan pe X.

În fapt, Piers Morgan a replicat o declarație dată de Jorge Jesus, care sună în felul următor: ”Pot să promit orice vreau. Sunt antrenor, nu?”.

Declarația vine în contextul în care Jesus i-ar fi promis lui Ronaldo că joacă în meciurile de acasă din această primă acțiune Nations League și i-ar fi spus că o va face și împotriva Norvegiei, doar că s-a răzgândit în cele din urmă și l-a lăsat pe bancă.