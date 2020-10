Cristiano a intrat in vizorul AUTORITATILOR  SPANIOLE! Ce lege incalca portughezul si care sunt sanctiunile pe care le risca

Cristiano Ronaldo a evoluat in capitala Spaniei timp de 9 ani inainte de a se transfera la Juventus Torino in vara anului 2018.

Cu toate ca a parasit Spania in urma cu 2 ani, legaturile starului portughez cu Madridul nu s-au rupt, intrucat fotbalistul de 35 de ani inca mai detine niste afaceri in capitala Spaniei de pe vremea cand evolua pentru ''Los Blancos''.

Ronaldo detine in Madrid un lant de sali de sport si se pare ca una dintre acestea i-ar putea aduce probleme portughezului. Dupa cum relateaza jurnalistii de la Mundo Deportivo, una din aceste sali nu respecta normele sanitare adoptate de guvern cu scopul combaterii pandemiei de Covid-19.

In contextul in care Spania este una din cele mai afectate tari de noul coronavirus, jurnalistii spanioli relateaza ca "Salile de sport ale lui Cristiano Ronaldo pun in pericol siguranta clientilor si incalca legea". De asemenea, sursa citata mentioneaza ca in sala de sport detinuta de Ronaldo ''existau pana la sapte persoane fara masca in aceeasi incapere si nu se pastra distanta sociala''.





In acest context, este posibil ca starul nationalei Portugaliei si al lui Juventus sa fie amendat de catre autoritatile statului spaniol, iar sala de sport respectiva sa fie inchisa.