O legenda a lui Dinamo atrage atentia! ''Nu-mi place deloc! Ne paste falimentul!'' Semnalul DUR de alarma tras de fosta glorie a 'cainilor'

Dinamo trece printr-o perioada de reorganizare atat la nivel de lot, cat si in ceea ce priveste conducerea tehnica.

Odata cu preluarea clubului de catre Benel International, la formatia bucuresteana au sosit foarte multi fotbalisti cu CV-uri bogate si s-a schimbat din temelii si organigrama clubului, fapt ce a creat foarte multe asteptari in randul fanilor 'cainilor rosii'.

Insa, dupa cum s-a discutat foarte mult in ultimul timp, se pare ca noua conducere inca intarzie sa achite salariile restante ale fotbalistilor si ale celorlaltor angajati, fapt ce a atras criticile unora dintre fostele glorii ale clubului din Soseaua Stefan cel Mare.

Ultimul care si-a exprimat ingrijorarea referitoare la acest proiect ,"Nuevo Dinamo" este Mircea Stoenescu, fost fotbalist, secretar, director general si presedinte al clubului. In varsta de 77 de, fostul fundas a acordat un interviu pentru Gazeta Sporturilor, in care s-a aratat deranjat de salariile foarte mari pe care le au fotbalistii adusi in aceasta perioada la Dinamo: "Mai exact, nu-mi place deloc. Situatia. Da, echipa arata mai bine ca inainte. Bine, nici nu era greu... Dar sa transferi 20 de fotbalisti, pe sume incredibile, nu mi se pare ceva serios, de viitor. Ne paste falimentul la ce salarii au! Apoi, e ceva ce-mi scapa si nu-mi suna bine, e ceva in neregula. Cred ca spaniolii astia ne vor lasa cu fata la perete! Sper sa ma insel, Doamne ajuta!, insa nu am sperante mari".

Mircea Stoenescu a fost de 3 ori campion al Romaniei cu Dinamo in 1962, 1971 si 1973. De asemenea, acesta a castigat si o Cupa a Romaniei cu 'alb-rosii' in anul 1968.