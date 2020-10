Varianta DE LUX pentru Real Madrid in cazul in care transferul lui Mbappe PICA! 'Killer-ul' Haaland, noua TINTA a campioanei Spaniei 

Erling Haaland (20 ani) are toata atentia asupra sa dupa explozia de sezonul trecut.

Atacantul norvegian face senzatie de mai bine de un an cu golurile pe banda rulanta pe care le inscrie. Transferat in iarna de la RB Salzburg la Borussia Dortmund pentru 20 de milioane de euro, Haaland a reusit sa inscrie 21 de goluri in 23 de meciuri jucate si sa ofere 5 pase de gol.

Mai mult decat atat, cu hattrick-ul reusit in fata Romaniei in Nations League, atacantul a ajuns la 6 goluri in 6 meciuri pentru echipa nationala a Norvegiei la doar 20 de ani!

Startul fulminant l-a adus in centrul atentiei pe Haaland, iar marile cluburi isi pregatesc deja ofertele pentru unul dintre cei mai promitatori tineri ai fotbalului mondial.

Starul lui Dortmund a intrat astfel si in atentia lui Real Madrid, care isi cauta un atacant veritabil. Obiectivul principal al madrilenilor ramane in continuare Kylian Mbappe, starul lui PSG, insa, in cazul in care transferul nu se va face, Haaland este urmatorul pe lista, anunta cotidianul Marca.

Cotat la 80 de milioane de euro conform Transfermarkt, Haaland a inscris in acest sezon din Bundesliga 4 goluri in 3 meciuri jucate si a oferit o pasa de gol.