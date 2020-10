''Il Capitano'', in lacrimi! Tatal lui Francesco Totti s-a stins din viata la varsta de 76 de ani dupa ce s-a infectat cu Covid-19

Capitanul de legenda al Romei, Francesco Totti este in doliu dupa moartea tatalui sau, Enzo.

Presa din Peninsula a anuntat in decursul zilei de luni ca Enzo Totti s-a stins la spitalul ''Lazzaro Spallanzani''. Se pare ca acesta suferea de mai multe boli grave, iar infectarea cu Covid-19 i-a fost fatala.

Enzo Totti este cel care i-a transmis lui Francesco dragostea pentru culorile galben-rosii si totodata l-a incurajat pe acesta in cariera sa de fotbalist.

In varsta de 44 de ani, Francesco Totti este considerat de catre fanii ''lupilor'' cel mai bun fotbalist din istoria clubului din ''Cetatea eterna'', fiind in acelasi timp si un exemplu de loialitate, alegand sa evolueze toata cariera pentru Roma, in ciuda unor oferte foarte avantajoase din punct de vedere financiar. Acesta a jucat 24 de ani pentru ''i Giallorossi'' cu care a reusit sa castige si un titlu de campion al Italiei in 2001.

Francesco Totti a castigat Cupa Mondiala cu nationala Italiei in 2006 la Berlin dupa o victorie la loviturile de departajare impotriva Frantei.