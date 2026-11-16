Courtois dorește să cumpere clubul din Serie C

NxtPlay Capital, firma de investiții private fondată în 2025 de Thibaut Courtois și Gonzalo Vila, a depus o ofertă pentru achiziționarea a 100% din acțiunile clubului italian AC Reggiana 1919. Actualii acționari ai clubului sunt afaceriștii Romano Amadei (74.79%), Carmelo Salerno (20%) și Giuseppe Fico (5.21%). Courtois mai deține acțiuni la cluburile Le Mans FC (Ligue 1 / acționar și coproprietar alături de alți sportivi cunoscuți precum Novak Djokovic, Felipe Massa și Kevin Magnussen) și KRC Genk (Belgian Pro League / acționar minoritar).

Associazione Calcio Reggiana 1919 este un club înființat în 1919 și refondat în 2005 și 2018, după falimente. De-a lungul istoriei sale, a evoluat în prima divizie (Serie A, Divisione Nazionale, Prima Divisione / 7 sezoane) și în liga secundă (Serie B, Prima Divisione, Seconda Divisione, Serie B-C Alta Italia / 41 de sezoane). Echipa evoluează acum în Serie C, unde a mai petrecut 48 de stagiuni, după ce a retrogradat din divizia secundă la finalul stagiunii trecute (locul 18 din 20 de echipe). "Granata" joacă pe teren propriu pe Mapei Stadium - Citta del Tricolore din Reggio Emilia, care găzduiește și pe US Sassuolo Calcio.

Românii Dorin Mateuț (1993-1995), Ioan Ovidiu Sabău (1996-1997) și Vasile Mogoș (2015-2017) au jucat pentru Reggiana, iar Mircea Lucescu (1996) a antrenat echipa. Lista fotbaliștilor importanții care au îmbrăcat tricoul echipei îi numără pe Claudio Taffarel, Alberico Evani, Luigi Apolloni, Fernando De Napoli, Fabrizio Ravanelli, Angelo Di Livio, Adolfo Valencia, Michele Padovano, Mattia Destro, Futre, Luigi De Agostini, Sunday Oliseh, Igor Protti, Cristiano Zanetti și Nicola Legrottaglie.

Courtois, star în Premier League și La Liga cu o avere colosală

De-a lungul carierei, Thibaut Courtois (34 de ani) a jucat pentru Genk (2009-2011), Chelsea (2011-2014), Atletico Madrid (2014-2018) și Real Madrid (2018-2026) și a strâns 115 selecții la naționala Belgiei. În palmaresul său se găsesc Champions League (2), UEFA Super Cup (3), FIFA Club World Cup (1), FIFA Intercontinental Cup (1), Europa League (1), un loc 3 la Cupa Mondială (2018), La Liga (4), Copa del Rey (2), Supercopa de Espana (2), Premier League (2), FA Cup (1), EFL Cup (1) și multe premii individuale, printre care Belgian Sportsman of the Year (1), The Best FIFA Goalkeeper (1), IFFHS World's Best Goalkeeper (2) și Belgian Professional Goalkeeper of the Year (1).

Are o avere estimată la 120-125 de milioane de euro, sumă care îl plasează printre cei mai bogați portari din istoria fotbalului. Courtois a înființat firma de investiții NxtPlay Capital, deține o echipă de Formula 4 numită TC Racing, este unul din acționarii echipelor de fotbal Le Mans FC și Genk, deține participații în platforma de gaming PlayVault și a investit masiv în proprietăți imobiliare de lux în Spania și Belgia.

În octombrie 2026, goalkeeperul finalizase procesul de achiziționare a firmei care produce mănușile de portar Real Gloves. Compania belgiană a fost prima care l-a sponsorizat, atunci când a fost promovat la prima echipă a clubului Genk, în 2009.

Foto - Getty Images, AC Reggiana (FB)