Fost antrenor la Dinamo și Petrolul Ploiești, ”Guriță” a stat departe de fotbalul românesc. Nu a urmărit meciurile din ultima perioadă, fiind concentrat, mai mult, pe ce are de făcut la echipa sa.

Cu toate acestea, Contra crede că Farul Constanța, echipa pregătită de Ioan Ovidiu Sabău, poate fi o surpriză în acest sezon și poate prinde un loc în play-off.

Cosmin Contra crede că Farul Constanța poate ajunge în play-off

După zece runde, Farul ocupă locul șase, cu 14 puncte, la un puncte de următoarea clasată Universitatea Cluj, care are și un meci în minus. Lider este Dinamo, cu 23 de puncte și o singură înfrângere.

„În ultimele luni nu cred că am văzut niciun meci din campionatul României, nu pot să-mi dau cu părerea, doar văd clasamentul. Nu pot să-mi dau cu părerea despre vreo echipă.

Probabil vor fi aceleași echipe în play-off, am văzut că Dinamo a început bine campionatul, că Rapid se ține bine, că FCSB a avut ceva probleme și am citit că au un nou antrenor de câteva zile, că Farul lui Marica, cu Neluțu Sabău, joacă bine și cred că va fi o candidată la locurile din play-off, ceea ce cred că își dorește Ciprian și Gică Popescu.

Cu un antrenor cu Neluțu Sabău, cred că pot face lucrul ăsta. În rest, nu pot să-mi dau cu părerea, n-am văzut niciun meci. Craiova e singura echipă care a reușit să se califice într-o grupă europeană, dar să ai meciuri din trei în trei zile, nu le va fi ușor. E prea devreme ca să zicem cine e favorită la titlu, din punctul meu de vedere”, a spus Cosmin Contra, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.

Denis Alibec, suspendat trei meciuri după ce a luat ”roșu” cu Dinamo!

Atacantul Denis Alibec a fost suspendat trei meciuri şi amendat cu 6.000 de lei de Comisia de Disciplină din cadrul Federaţiei Române de Fotbal (FRF), întrunită miercuri, după cartonaşul roşu primit la meciul cu Dinamo.

”SC DINAMO 1948 SA vs. FCV FARUL CONSTANŢA - Eliminare: Denis Alibec (FCV Farul Constanţa). Incidente. În baza art. 63.1.b, raportat la art. 63.2.4.a şi 63.2.5 din RD, se sancţionează jucătorul Denis Alibec Răzvan cu suspendare pentru trei jocuri şi penalitate sportivă de 6.000 lei”, se arată în comunicatul postat pe site-ul Ligii Profesioniste de Fotbal.