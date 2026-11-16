"Puteam să-mi iau un apartament la două luni!" Regretul unui fost jucător de Mondial

"Puteam să-mi iau un apartament la două luni!" Regretul unui fost jucător de Mondial

Răsturnare de situație la FCSB: ”Nu am renunțat definitiv la el”

Răsturnare de situație la FCSB: ”Nu am renunțat definitiv la el”

10 ani de la moartea lui Didi Prodan! „Inima Generației de Aur” încă bate pentru fotbalul românesc: duelul cu Ronaldo și citatul memorabil

10 ani de la moartea lui Didi Prodan! „Inima Generației de Aur” încă bate pentru fotbalul românesc: duelul cu Ronaldo și citatul memorabil

Spectacol în Chindia Târgoviște – FCSB! S-a marcat GOL după GOL în amicalul de lux de la Dâmbovița

Dumitru Dragomir aruncă bomba! Pe cine aduce Gigi Becali la FCSB: ”O să vedeți”

Nicholas Pintilii a luat numărul 6 la FCSB. Ce a spus Reghecampf, după ce l-a adus la prima echipă

Al-Hamlawi pleacă! Clubul care își trimite directorul sportiv la Craiova, ca să încheie afacerea anului în România

CITEȘTE AICI TOATE ȘTIRILE SPORT.RO DESPRE MARIUS CORBU

După o ”dispută” aproape inutilă având drept subiect eventuala convocare (imposibilă însă) a lui Marius Corbu la naționala Ungariei, mijlocașul lui Ferencvaros Budapesta a debutat, în sfârșit, la naționala României, în victoria cu 2-1 asupra Poloniei din Liga Națiunilor.

Corbu (24 de ani) a fost introdus de selecționerul Gheorghe Hagi în a doua repriză și a fost unul dintre remarcații partidei, chiar dacă a jucat mai puțin de jumătate de oră, cu tot cu prelungirile întâlnirii.

Reacția presei din Ungaria după debutul oficial al lui Corbu la naționala României

Astfel, mijlocașul celor de la Ferencvaros a debutat sâmbătă seară în naționala de seniori a României, la patru ani distanță de la prima sa convocare în lot.

Presa din Ungaria a scris că Marius Corbu a intrat pe teren într-un meci oficial din Liga Națiunilor, iar acest lucru rezolvă definitiv situația internațională a fotbalistului:

„Întrucât s-a întâmplat într-un meci oficial, la întâlnirea din Liga Națiunilor câștigată cu 2-1 împotriva Poloniei, a devenit cert că mijlocașul cu dublă cetățenie de la Ferencvaros nu mai poate fi internațional maghiar”.

Nu putea fi nici înainte, pentru că, deși deținea cetățenia maghiară, Corbu nu îndeplinea regula FIFA cu privire la cei cinci ani consecutivi petrecuți în campionatul Ungariei.

„Selecționerul Gheorghe Hagi l-a trimis pe teren chiar în locul propriului său fiu, căpitanul echipei, Ianis Hagi. În cele cinci minute de după schimbare, echipa României a marcat două goluri prin Alexandru Cicâldău și Denis Man, iar în crearea ocaziilor rolul principal l-a jucat atacantul central introdus odată cu el, Daniel Bîrligea”, au mai scris ungurii.

Marius Corbu după debutul pentru România: ”N-am fost eligibil să joc pentru Ungaria în niciun moment”

La finalul partidei, Marius Corbu a ținut să le transmită un mesaj de mulțumire reprezentanților naționalei României care i-au acordat încredere.

„E o seară de vis pentru mine. Pot să le spun tuturor celor care au crezut în mine un mare 'Mulțumesc'. Echipa a muncit foarte mult și s-a întâmplat să marcăm fix când am intrat eu.

Am lucrat mult la mentalul meu și încerc să joc indiferent de teren și de situația în care mă aflu. Hagi mi-a urat succes și restul depindea de mine. Pe mine m-a motivat mereu. Așteptam să fiu convocat. Dacă nu eram, munceam în continuare. Dacă vin la națională vin să câștig.

N-am fost eligibil să joc pentru Ungaria în niciun moment. Am jucat pentru echipele de juniori ale României (n.r. - a jucat 23 de meciuri la naționalele Under 20 și Under 21)”, a spus Marius Corbu.

Întrebat dacă a auzit scandarea „Ria-ria-Hungaria!” venită din sectorul fanilor polonezi, fotbalistul a transmis că nu obișnuiește să fie atent nici măcar la propriii suporteri, deoarece se străduiește să fie cât mai concentrat la ce are de făcut pe teren.

Corbu, din Bacău la Budapesta via Miercurea Ciuc

Ceangău născut în județul Bacău, Corbu a început fotbalul la FK Csikszereda.

La formația din Miercurea Ciuc a și debutat în fotbalul de seniori, mai exact în Liga 2, unde a bifat patru prezențe în sezonul 2019-2020, înainte de a se transfera la Puskas Akademia, în prima ligă maghiară.

După patru sezoane excelente la Puskas Akademia, cu zeci de meciuri jucate în fiecare sezon și cu partide în cupele europene, s-a transferat în Cipru, la APOEL Nicosia, unde a câștigat primul său trofeu - Supercupa din 2024.

Din 2025, Marius Corbu evoluează la Ferencvaros Budapesta, unde în sezonul trecut a câștigat Cupa Ungariei și a terminat pe locul 2 în campionat - românul a depășit deja numărul de 150 de meciuri oficiale jucate în fotbalul maghiar.

Chiar în această lună, a fost titular (schimbat în minutul 90+2) în victoria istorică a lui ”Fradi” de pe San Siro, 2-0 cu AC Milan în grupa unică din Europa League, fiind unul dintre remarcații de la echipa învingătoare.

Marius Corbu la Ferencvaros în sezonul 2025-2026

12 meciuri / 3 goluri și o pasă de gol în NB I

12 meciuri / 2 goluri în Europa League

1 meci în Magyar Kupa