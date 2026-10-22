Cu "El Clasico" la doar câteva zile distanţă, Thibaut Courtois nu şi-a ascuns ambiţia ca Real Madrid să transmită un mesaj puternic în faţa celor de la FC Barcelona, recunoscând, totodată, că liderii catalani merită mai multe aprecieri.

Thibaut Courtois a prefațat Barcelona - Real Madrid

"Ştim că va fi un meci dificil, desigur, dar avem încredere. Dacă vrem să recuperăm diferenţa (de 6 puncte), trebuie să mergem acolo şi să câştigăm. În La Liga au fost foarte puternici, trebuie spus acest lucru.

În plus, jucăm pe terenul lor, dar am încredere în echipa noastră", a declarat Courtois în zona mixtă, după victoria din Liga Campionilor împotriva celor de la RB Leipzig.

"Există, oare, o diferenţă atât de mare între noi? Nu, nu cred. Suntem pur şi simplu două echipe diferite, care practică stiluri de joc diferite. Ei sunt o formaţie foarte ofensivă, motiv pentru care se vorbeşte mai mult despre ei.

Dar e adevărat că sunt foarte eficienţi, marchează multe goluri. Iar aceasta va fi cheia meciului: să reuşim să le încetinim atacul şi să înscriem atunci când avem propriile ocazii", a explicat el, citat de Agerpres.

Portarul belgian a recunoscut, totuşi, că este "normal" ca o echipă aflată pe "locul al treilea sau al patrulea în campionat" să primească "mai puţine laude" decât formaţia care ocupă primul loc în clasament.

Real Madrid (locul 3, 21 de puncte) se va deplasa duminică pe Camp Nou, încercând să reducă ecartul faţă de rivalii catalani (locul 1, 27 de puncte) care, marţi, au suferit prima înfrângere a sezonului, fiind învinşi de PSG în Liga Campionilor (4-2).