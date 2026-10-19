E gata! Thibaut Courtois semnează: contract până în 2028!

E gata! Thibaut Courtois semnează: contract până în 2028! La Liga
SPORT.RO
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Belgianul este legitimat la Real Madrid din vara lui 2018.

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Thibaut Courtoisla ligaReal MadridFabrizio Romano
Din articol

Thibaut Courtois (34 de ani) a fost adus pe ”Santiago Bernabeu” în urmă cu opt ani, după ce Real Madrid le-a plătit celor de la Chelsea 35 de milioane de euro.

A bifat de atunci 344 de apariții între buturi, a încasat 338 de goluri și a încheiat 131 de confruntări fără gol, în aproximativ 31.000 de minute petrecute în echipamentul galacticilor.

E gata! Thibaut Courtois semnează: contract până în 2028!

Conform jurnalistului sportiv Fabrizio Romano, Thibaut Courtois va semna prelungirea contractului cu Real Madrid. Noua înțelegere va fi valabilă până la sfârșitul sezonului 2027/28.

  • Actualul angajament între internaționalului belgian cotat la 15 milioane de euro și Real Madrid expiră la finalul sezonului în curs

Courtois este produs de Bilzen VV *1997-1997) și KRC Genk (1999-2009) și a fost legitimat la primul nivel la echipe precum Genk, Chelsea, Atletico Madrid și Real Madrid, de-a lungul carierei sale fotbalistice.

Cum arată Mishel Gerzig, soția lui Thibaut Courtois

  • Mishel gerzig sotia lui thibaut courtois 13
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Cifrele lui Courtois

  • Real Madrid: 344 meciuri, 338 goluri primite, 131 meciuri încheiate fără gol primit
  • Chelsea: 154 meciuri, 152 goluri primite, 58 meciuri încheiate fără gol primit
  • Atletico Madrid: 154 meciuri, 125 goluri primite, 75 meciuri încheiate fără gol primit
  • Genk: 45 meciuri, 49 goluri primite, 14 meciuri încheiate fără gol primit
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