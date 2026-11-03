Rubio și Montiejunas, în grupul de investitori care a preluat Joventut Badalona

Fondul de investiții lituanian Confluence Valley, condus de Paulius Montiejunas, fostul director executiv al lui Zalgiris Vilnius și fost CEO al EuroLeague (2023-2026), a cumpărat pachetul majoritar de acțiuni al clubului de baschet Joventut Badalona de la grupul american Scranton Enterprises. Aprobarea finală trebuie dată de Consiliul Superior pentru Sport (CSD), dar acțiunea pare o formalitate.

Din noul grup de acționari face parte și Ricky Rubio, care este jucător activ al echipei din Catalonia. "Nu m-am întors aici doar pentru a juca baschet, ci și pentru a lăsa o moștenire în oraș și la club. Sunt nerăbdător ca acest proiect să meargă mai departe. Există aspecte pe care le putem îmbunătăți și îmi doresc ca toți să avem ambiție, astfel încât acest club să revină acolo unde merită să fie", a transmis Rubio.

"La Penya" este un club înființat în 1930, care are în vitrina de trofee EuroLeague (1993-1994 / + finală 1991-1992), FIBA Korac Cup (1980-1981, 1989-1990), EuroCup Basketball (2007-2008), FIBA Eurocup (2005-2006), finală de FIBA Saporta Cup (1987-1988), Liga ACB (1966-1967, 1977-1978, 1990-1991, 1991-1992), Copa del Rey (1948, 1953, 1955, 1958, 1969, 1976, 1997, 2008) și Supercopa de Espana (1986, 1987, 2026). De-a lungul timpului, tricoul echipei a fost îmbrăcat de baschetbaliști valoroși, precum Ricky Rubio, Rudy Fernandez, Nicolas Laprovittola, Tanoka Beard, Corny Thompson, Guillem Vives , Mike Smith, Klemen Prepelic, Ante Tomic sau Jordi Villacampa.

A evoluat timp de 12 sezoane în NBA

Ricky Rubio (36 de ani) este născut la El Masnou (Catalonia) și a fost ales în NBA Draft 2009 (runda 1, alegerea 5) de Minnesota Timberwolves. A evoluat pentru Joventut Badalona (2005-2009, 2025-prezent), FC Barcelona (2009-2011, 2024), Minnesota Timberwolves (2011-2017, 2020-2021), Utah Jazz (2017-2019), Phoenix Suns (2019-2020) și Cleveland Cavaliers (2021-2024).

În palmares are EuroLeague (2010), EuroLeague Rising Star (2010), EuroCup (2008), FIBA EuroChallenge (2006), Liga ACB (2011), Copa del Rey (2008, 2010, 2011), Supercopa de Espana (2026), All-FIBA Champions League First Team (2026), All-Liga ACB First Team (2008, 2010), Liga ACB Rising Star (2007), Liga ACB Most Spectacular Player (2010), Spanish Sportsman of the Year (2019), Mister Europa Player of the Year (2008), FIBA Young Player of the Year (2007, 2008, 2009), FIBA Europe U16 Championship MVP (2006), NBA All-Rookie First Team (2012), FIBA World Cup MVP (2019), FIBA Summer Olympics All-Star Five (2020) și medalii cu Spania la Jocurile Olimpice (argint, 2008 / bronz, 2016), World Cup (aur, 2019) și EuroBasket (aur, 2009 / aur, 2011 / bronz, 2013 / bronz, 2017).

Valoarea netă estimată a averii lui Ricky Rubio este de aproximativ 50 de milioane de dolari. Pe lângă salariile din sport, a deținut contracte de sponsorizare de lungă durată (precum cel cu Adidas) și s-a implicat în investiții pe piața imobiliară și proiecte în Spania (investitor Drelife, proiect legat de sustenabilitate și revalorizarea modei / ambasador de brand ACCIONA, promovarea energiei verzi și a dezvoltării sustenabile / fondator The Ricky Rubio Foundation, lansată în 2018 pentru lupta împotriva cancerului și proiecte sociale).

Foto - Getty Images, Club Joventut Badalona (FB)