Cota lui Neymar se duce la vale! Jucatorul PSG-ului a fost depasit de un star din Premier League si este la un pas sa coboare de pe podium! Cat valoreaza acum brazilianul

Cei de la transfermarkt au actualizat cotele jucatorilor.

Dupa ultima actualizare a cotelor pe site-ul de specialitate transfermarkt, pretul la care este evaluat Neymar a scazut de la 180 de milioane de euro la 160. Brazilianul a ajuns acum pe locul 3 in topul celor mai valorosi jucatori, in spatele coechipierului de la PSG, Mbappe si in spatele starului de la Manchester City, Rahem Sterling.

Neymar a fost mai mult accidentat in ultima perioada la PSG si in acest sezon a reusit sa stranga doar 10 aparitii in campionat si 2 in Champions League, reusind sa marcheze in total 9 goluri si sa ofere 6 pase decisive.

Kylian Mbappe este cel mai valoros jucator din acest moment, conform transfermarkt si este evaluat la 200 de milioane de euro, in timp ce pretul lui Sterling a urcat de la 140 de milioane de euro la 160.

Imediat dupa cei trei vin inca doi jucatori de la Liverpool. Sadio Mane si Mohamed Salah sunt ambii cotati la 150 de milioane de euro.

TOP 10 cei mai valorosi jucatori, conform transfermarkt