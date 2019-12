ADIO, Barcelona! Neymar, inca o lovitura MONDIALA! A inceput LICITATIA: cei 3 giganti care se bat pentru transfer

Neymar lupta in instanta cu Barcelona pentru neplata unor sume uriase. Transferul pe Camp Nou pare tot mai departe.

Neymar sustine ca Barca are sa-i dea peste 40 de milioane de euro. Cea mai mare parte a banilor ar proveni din neachitarea unui bonus de fidelitate care i s-ar fi cuvenit dupa ce si-a prelungit contractul. Plata n-a mai avut loc dupa ce Neymar s-a transferat de la Barca la PSG pentru 222 de milioane de euro, in urma cu doi ani si jumatate. Astfel, plecarea lui Neymar la Barca, discutata intens in vara, pare un subiect tot mai 'rece'. Brazilianul nu sufera dupa fosta sa echipa.

Le Parisien scrie ca starul lui PSG e dorit de 3 giganti din Premier League. Chelsea, abia scapata de interdictia la transferuri, City si Liverpool ar fi toate interesate de el. Pretul brazilianului n-a scazut sub 200 de milioane de euro, in ciuda formei slabe aratate in ultimul an si a problemelor medicale pe care le-a acuzat tot mai frecvent. 2020 va fi cu siguranta anul despartirii lui Neymar de Paris. Cel mai probabil, afacerea se va inchide in vara anului viitor.

Conform surselor Le Parisien, au existat deja contacte intre reprezentantii lui Neymar si cluburile care vor sa-l aduca in Anglia.

Neymar are 27 de ani si e in Europa din 2013, cand a fost adus de Barcelona de la Santos.