Adio MBAPPE COMAN, BINE AI VENIT NEYMAR Coman! :) Becali viseaza la un transfer ISTORIC! Pretul gigant al lui Coman

Becali e convins ca va da lovitura cu Florinel Coman!

Patronul FCSB il compara pe atacantul sau cu Neymar, detinatorul recordului mondial de transfer! 222 de milioane de euro a costat Neymar in momentul plecarii de la Barcelona. Becali crede ca transferul lui Coman ii poate aduce 90!

"Coman are 21 de ani. Face 90 de milioane, dar peste 2 ani, la 23 de ani. Are miscarile lui Neymar. Neymar dribleaza asa! Gica Hagi i-a zis Mbappe, dar eu ii spun Neymar. El are driblingul lui Neymar. Ii mai trebuie putere. La 23 de ani o sa aiba forta sa dribleze ca Neymar. Ii iese tot, nu mai pierde mingea. Acum problema e ca o pierde Man. Sper sa-si revina Man. Daca-si revine, nu ne mai sta nimeni in cale! Mai vine si Morutan din urma, o sa avem 3 mari vedete: Man, Morutan, Coman!", a spus Becali la PRO X.

Florinel Coman e golgeterul sezonului in Liga 1. Are 9 reusite in acest campionat, in conditiile in care n-a fost folosit in niciun meci ca atacant central, ci doar in partea stanga a ofensivei.