SHOW TOTAL sub ochii lui Kovacs! Neymar si Mbappe nu au avut mila de echipa lui Andone: Galata, ZDROBITA in Franta

PSG a facut show la ultimul meci din faza grupelor UEFA Champions League.

Chiar daca meciul contra celor de la Galatasaray nu mai avea nicio miza majora pentru francezi, PSG a facut spectacol impotriva turcilor. PSG a zdrobit echipa lui Florin Andone, scor 5-0, intr-o partida condusa la centru de Istvan Kovacs.

Icardi a deschis scorul in minutul 32, iar Sarabia a majorat diferenta dupa doar 3 minute. Dupa pauza, Neymar a marcat in minutul 36, Mbappe a inscris in minutul 63, pentru ca scorul final sa fie stabilit de Cavani in minutul 86, din penalty.

PSG a castigat Grupa A, cu 16 puncte, in timp de Real a terminat pe locul secund, cu 11 puncte. Brugge merge in Europa League, iar Galatasaray, cu doar 2 puncte, paraseste Europa.