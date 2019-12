Neymar, aproape de un transfer BOMBA! Anuntul care zguduie lumea fotbalului

Liverpool este gata sa faca un transfer urias in perioada de mercato din vara.

Jurgen Klopp vrea sa isi intareasca masiv lotul din vara, iar jurnalistii de la Le Parisien sustin ca Neymar ar putea ajunge pe Anfield.

Neymar si-a dorit sa plece de la Paris inca din vara acestui an, dar seicii nu au vrut sa-l cedeze la Barcelona. Conform sursei citate, se pare ca brazilianul este dorit de Liverpool, iar cormoranii ar putea achita o suma uriasa pentru a-l aduce in Anglia din vara lui 2020.

PSG il poate lasa sa plece pe Neymar, dar cu o singura conditie: sa nu plece si Kylian Mbappe. Amandoi sunt doriti de mai multe cluburi din Europa, dar consortiul din Qatar nu vrea sa isi piarda ambele staruri.

Neymar este cotat in acest moment la 180 de milioane de euro, el jucand in 67 de meciuri pentru PSG in care a reusit 57 de goluri si a oferit 30 de pase de gol.