Neymar, din ce in ce mai detestat in Franta: "Neymar plange intotdeauna!" ATAC DUR din Ligue 1 la adresa brazilianului

Adversarii lui Neymar il critica cu vehementa pe brazilian.

Neymar este unul din cei mai criticati jucatori din Franta. Suporterii lui PSG nu il mai vor la echipa si isi exprima nemultumirea la fiecare meci cu huiduieli si fluieraturi la adresa lui. Brazilianul este criticat de asemenea si de adversari.

Presedintele lui Montpellier, Michel Der Zakarian, s-a plans de stilul de joc al brazilianului, dupa ultimul meci pe care PSG l-a jucat in deplasare cu echipa sa, incheiat cu victoria Campioanei, 3-1. Neymar a inscris primul gol pentru PSG, in minutul 74, urmat de Mbappe in minutul 76 si Icardi in 81. Singurul gol al lui Montpellier a fost marcat tot de un jucator al lui PSG, Paredes, in propria poarta.

"Joaca sa isi provoace adversarii cu abilitatile sale si driblingurile, insa daca il loveste cineva, plange intotdeauna", a declarat Der Zakarian, conform AS.

Neymar s-a bucurat de golul marcat in fata suporterilor lui Montpellier cu un gest prin care le inchidea gurile. La finalul meciului, s-au incins spiritele intre brazilian si Andy Delort, care i-ar fi spus pe tunelul spre vestiare sa aiba respect si sa fie educat, ceea ce l-ar fi enervat pe starul PSG-ului.