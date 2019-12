Transformarea care ii lasa masca si pe seici! Asta e gestul care arata ca Neymar e UN ALT OM! Ce a facut in fata lui Cavani

Neymar si-a revenit dupa accidentare si vrea sa demonstreze ca-si merita salariul de 35 de milioane de euro pe sezon.

Brazilianul a stralucit alaturi de Mbappe in victoria cu Galatasaray din Champions League.



Neymar a marcat un gol si a pasat la alte doua. PSG a castigat cu 5-0! Brazilianul putea reusi dubla in finalul meciului, dar a decis sa-i ofere un penalty lui Cavani. Cei doi au avut o relatie tensionata in primul an al lui Neymar pe Parc des Princes. S-au ciocnit in mai multe randuri din cauza atentiei pe care Neymar o cerea permanent asupra lui dupa transferul istoric de la Barcelona.



Intrebat la finalul partidei de ce i-a dat mingea lui Cavani pentru a executa penalty-ul, Neymar a avut un raspuns care i-a adus aplauze in fata televizoarelor.

"Edi e un mare jucator, executa excelent penalty-urile. E "Matadorul"! Singurul lucru care ii lipsea era golul. Asa, a marcat si toata lumea e multumita acum", a spus Neymar.