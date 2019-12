SCANDAL la Barcelona: Neymar da in judecata clubul! Brazilianul renunta la acuzatii doar daca e transferat de la PSG

Scandal urias in Spania dupa ce Neymar a dat Barcelona in judecata. Din nou.

Potrivit MundoDeportivo, Neymar cere in instanta despagubiri in valoare de 3,5 milioane de euro. Neymar sustine ca a fost nedreptatit in perioada petrecuta pe CampNou si ca a fost persecutat atunci cand se pregatea sa plece de la PSG. Mai exact, Neymar sustine ca inainte de a pleca in Franta nu i s-au mai platit mai multe salarii.

Neymar este dispus sa renunte la proces daca se indeplineste o singura conditie. Oficialii Barcelonei sa-i promita, in scris, va fi transferat de la PSG in acesta iarna.

Tatal lui Neymar, care este si impresarul jucatorului, este convins ca intr-un final fiul sau va reveni la Barcelona.



"Am fost cu cateva luni in urma in Barcelona pentru a rezolva aceasta situatie. A trecut, mai devreme sau mai tarziu va exista un acord intre Barcelona si Neymar, cu siguranta. Este ceva din trecut, de cand Neymar a plecat de la Barcelona. Instanta nu este rapida, este ceva normal. Nu am avut niciodata o relatie rea cu Bartomeu. Nu stiu daca va juca cu Messi in final, Neymar are contract cu PSG", a declarat tatal lui Neymar, potrivit MundoDeportivo.