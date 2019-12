ATENTIE, VORBESTE NEYMAR! Brazilianul a vorbit pentru PRIMA DATA despre plecarea sa: "Daca nu esti fericit intr-un loc, trebuie sa pleci!"

Superstarul brazilian a oferit cel mai sincer interviu al sau.

Neymar a vorbit in ultimul interviu acordat in France Football despre viitorul sau. Atacantul lui PSG a abordat mai multe subiecte, printre care si dorinta de a pleaca de la campioana Frantei, dar a povestit si relatia pe care o are cu Lionel Messi.

"Astazi sunt parizian. Ma daruiesc 100%. Imi dau viata pe teren pentru ca PSG sa triumfe", a declarat Neymar in France Football.

Despre intentiile de a pleca de pe Parc des Princes in vara, Neymar a spus: "Nu am vrut sa ranesc niciodata pe cineva, insa am in cap faptul ca daca nu esti fericit intr-un loc, trebuie sa pleci".

Neymar a vorbit despre relatia pe care o are cu Lionel Messi, unul din prietenii sai buni din fotbal.

"Messi este un jucator incredibil. Este cel mai bun pe care l-am vazut vreodata jucand. Nu este ciudat ca are sase Baloane de Aur, a fost la inaltime in timpul atator ani. Ar trebui sa existe un Balon de Aur doar pentru el.

Mi-ar placea si mie sa castig Balonul de Aur! Insa nu este o preocupare. Balonul de Aur vine singur..sau nu", a adaugat Neymar conform sursei citate.

Neymar en exclusivité dans France Football : «Je ne joue jamais pour être le numéro un» https://t.co/CLM5MPdmfC — France Football (@francefootball) December 16, 2019