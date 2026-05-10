Cosmin Contra: 25 de ani de la dramatica finală a Cupei UEFA

Pe 16 mai se împlinesc 25 de ani de la una dintre cele mai spectaculoase finale din istoria fotbalului european, în care Deportivo Alaves a cedat cu 4-5 în fața formației Liverpool, la Dortmund, în Cupa UEFA. Fostul internațional român Cosmin Contra, ajuns la vârsta de 50 de ani, a fost titular pe postul de fundaș dreapta în acea partidă memorabilă din 2001.

Bilanțul antrenorului român în actuala stagiune cuprinde un total de 21 de partide disputate pe banca echipei Al-Arabi din Qatar. În acest interval, echipa sa a obținut 11 victorii, a înregistrat 4 rezultate de egalitate și a suferit 6 înfrângeri, acumulând o medie de 1,76 puncte câștigate pe meci.

Contra a preluat oficial formația qatareză la data de 15 octombrie 2025 și are un contract ferm, valabil până la 30 iunie 2028.