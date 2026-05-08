Fundașul Universității Craiova, invitat la negocieri! I-a fost pus contractul pe masă

Conducerea formației din Bănie se află în plin proces de negociere cu Adrian Rus. Înțelegerea actuală, semnată pe un singur sezon, ajunge la final la începutul lunii iulie, iar ambele tabere și-au manifestat intenția de a continua colaborarea.

Adus la începutul lunii septembrie de la Pisa, mutare facilitată de Mirel Rădoi, stoperul a rămas un punct fix în apărarea oltenilor chiar și după despărțirea de antrenor din luna noiembrie. Oficialii clubului doresc să securizeze prezența fotbalistului care a bifat 32 de partide în acest sezon și care a reușit să marcheze de patru ori în urma unor faze fixe.