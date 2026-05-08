Fundașul Universității Craiova, invitat la negocieri! I-a fost pus contractul pe masă

Universitatea Craiova a demarat discuțiile pentru păstrarea lui Adrian Rus, fundașul al cărui angajament expiră la 1 iulie.

Conducerea formației din Bănie se află în plin proces de negociere cu Adrian Rus. Înțelegerea actuală, semnată pe un singur sezon, ajunge la final la începutul lunii iulie, iar ambele tabere și-au manifestat intenția de a continua colaborarea.

Adus la începutul lunii septembrie de la Pisa, mutare facilitată de Mirel Rădoi, stoperul a rămas un punct fix în apărarea oltenilor chiar și după despărțirea de antrenor din luna noiembrie. Oficialii clubului doresc să securizeze prezența fotbalistului care a bifat 32 de partide în acest sezon și care a reușit să marcheze de patru ori în urma unor faze fixe.

Perspectiva cupelor europene influențează discuțiile

Un detaliu important la masa negocierilor este posibilitatea ca echipa să evolueze în preliminariile UEFA Champions League. Universitatea Craiova se pregătește să câștige titlul, iar prezența în cea mai importantă competiție intercluburi reprezintă un argument solid pentru ca fundașul să semneze noul contract.

„Eu mai am contract până în vară, sunt în discuții cu clubul și vom vedea. Dacă ne înțelegem, cu siguranță voi rămâne aici”, a spus Adrian Rus după Universitatea Craiova - Dinamo 2-1.

Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, cota de piață a apărătorului care măsoară 1,88 metri este de 1,2 milioane de euro. Internaționalul român are 22 de selecții și un gol la echipa națională, iar în acest sezon a mai jucat alături de craioveni în preliminariile Conference League.

