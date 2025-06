Într-o perioadă în care România Under 21 ar trebui să fie în căutarea unui nou selecționer, în condițiile în care Daniel Pancu și-a anunțat iminenta plecare, Daniel Isăilă (52 de ani) e liber de contract.

Poate că mulți au uitat acum, însă Isăila a fost omul care a pus bazele naționalei de tineret cu care, ulterior, Rădoi a atins semifinalele Euro Under 21 din 2019. Isăilă a părăsit România U21 cu un an înainte, în mijlocul campaniei de calificare pentru turneul final din Italia și San Marino. În acel moment, Isăilă a preferat să dea curs unei propuneri venite din Arabia Saudită, de la Al-Hazm.

Daniel Isăilă: „A doua casă e Emirate. Fetele studiază la Abu-Dhabi“

De când a părăsit fotbalul românesc, în 2018, Daniel Isăilă nu s-a mai uitat înapoi. În ultimii 7 ani, toate contractele sale au fost în străinătate, în lumea arabă. Aici, a pregătit Al-Hazem (Arabia Saudită), Bani Yas (Emirate, în două mandate) Ajman (Emirate) și Khorfakkan (Emirate).

Acum, la capătul sezonului 2024-2025, în care a salvat Bani Yas de la retrogradare, Daniel Isăilă a devenit liber de contract. Chiar și așa, mai degrabă ia în calcul rămânerea în zona arabă și nu revenirea în România, pentru a antrena.

„A doua mea casă e aici, în Emiratele Arabe Unite. Eu și familia mea ne-am atașat foarte mult de această țară. Fetele mele studiază la Abu-Dhabi. Și, dacă va fi posibil, și eu mă voi întoarce tot în Emirate, pentru a antrena din nou. Ce-i drept, în momentul de față, n-am primit propuneri serioase. Nici din România, nici din Emirate, dar e clar că Emirate e prima opțiune“, a spus Daniel Isăilă.

„În țară, mă întorc pentru vacanță, pentru a reîncărca bateriile“

Fostul selecționer al naționalei de tineret a spus că, deși preferă să lucreze în străinătate, legătura sa cu România rămâne una puternică.

„Mă întorc acasă pentru vacanță, pentru a reîncărca bateriile. Iar acum sunt în vacanță. De aceea, nici nu vreau să vorbesc prea mult despre oferte, fiindcă vreau să mă odihnesc. Discuții au fost cu niște cluburi. Atât din țară, cât și din străinătate. Dar niște discuții preliminare, nimic foarte serios“, a continuat Daniel Isăilă.

Întrebat de ce nu și-a prelungit șederea, la Bani Yas, deși a salvat echipa de la retrogradare, tehnicianul român a spus că astfel de situații sunt normale în lumea fotbalului.

„Au existat discuții cu managementul clubului pentru prelungirea contractului. Doar că nu ne-am înțeles. Atât. Astfel de situații sunt normale în fotbal. Important e că, atunci când cineva se uită pe CV-ul meu, vede că mi-am atins obiectivele cam la toate echipele la care am fost. Inclusiv la Bani Yas, în acest al doilea mandat. Mai ales că am venit în ianuarie și am preluat echipa într-o situație foarte dificilă. Dacă ne uităm la punctele câștigate cu mine pe bancă și luăm în calcul și faptul că ne-am salvat de la retrogradare, putem spune că am făcut o treabă bună, la Bani Yas“, a încheiat Daniel Isăilă.