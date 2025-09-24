Cosmin Olăroiu (56 de ani) poartă pe umerii săi visul unei țări! Deja nu mai vorbim despre o figură de stil, ci despre o realitate incontestabilă. Sport.ro a prezentat aici dovada acestei responsabilități imense pentru Oli.

În acest context, cel mai de succes antrenor din istoria fotbalului din Emirate a devenit un personaj foarte mediatizat, în presa arabă. Pentru că partidele decisive de calificare pentru Cupa Mondială, cele din luna octombrie, bat la ușă. Așadar, zilnic, știrile despre echipa națională și vedetele ei curg în presa locală. Iar acum, jurnaliștii arabi au ținut să-l prezinte pe Olăroiu, un antrenor sobru de obicei, un pic altfel. Cu dezvăluiri despre viața sa personală.

Olăroiu: „La noi acasă, fiecare e cu televizorul lui, când am meci“

Despre Cosmin Olăroiu se știe că e un adevărat „maniac“, când vine vorba de muncă. Tocmai de aceea, românul a fost întrebat cum reușește să împace viața profesională cu cea de familie.

„În toată cariera mea, am primit susținere din partea familiei, care a înțeles natura meseriei mele de antrenor, care îmi lasă puțin timp liber. De aceea, nu reușesc să petrec timp, alături de familie, pe cât mi-aș dori. Dar le mulțumesc celor din familie pentru înțelegere. Pentru că au realizat că, în această meserie de antrenor, vei avea foarte puțin timp pentru tine. Trebuie să recunosc: de când m-am apucat de antrenorat, mi-am cam sacrificat familia“, a spus Oli.

În continuarea dezvăluirilor sale despre soția sa, Luminiță, și băiatul său, Dani, selecționerul român al Emiratelor a povestit un amănunt simpatic.

„Desigur, de multe ori, soția și băiatul meu sunt pe stadion, când echipele mele au meciuri. Uneori însă, nu ajung în tribune și urmăresc meciurile, la televizor. În astfel de situații însă, tensiunea e atât de mare, încât fiecare stă separat în camera lui, cu televizorul lui și vede meciul singur. E o tensiune pozitivă, dar care există, în continuare, deși antrenez de atât de mult timp, de peste 23 de ani deja“, a spus Olăroiu.

Visul familiei: calificarea Emiratelor la Mondiale

Întrebat ce simte acum, când au rămas mai puțin de 20 de zile până la meciurile decisive de calificare pentru CM 2026, selecționerul român al Emiratelor a oferit un răspuns sincer.

„Singurul meu gând acum e legat de aceste două partide, de găsirea celor mai bune soluții, astfel încât să obținem calificarea. Și acasă, atmosfera e dominată de importanța acestor meciuri. Cu toții vrem această calificare și sperăm să o celebrăm împreună după meciurile care urmează pentru Emirate“, a încheiat Oli.

