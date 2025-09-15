Numărătoarea inversă a început pentru Cosmin Olăroiu (56 de ani). În mai puțin de o lună, el va juca meciurile pe care le-a descris ca fiind cele mai importante pentru el și pentru fotbaliștii care vor fi convocați, la naționala Emiratelor.

Sport.ro a arătat aici ce îl așteaptă pe Oli, în decurs de trei zile. Pentru că, pe 11 și 14 octombrie, se va decide calificarea arabilor, la Mondialul din 2026. Prezența la acest turneu final ar fi o performanță istorică pentru Emirate. De-a lungul istoriei, această țară a avut o singură calificare, la un Mondial, în 1990, în Italia.

Qatar, prima șansă la calificare, în viziunea analiștilor

În interviurile pe care le-a acordat, în ultimele săptămâni, Oli și-a exprimat optimismul, în privința drumului care urmează. Tot el a insistat însă că echipa sa va avea o misiune extrem de dificilă, la Doha.

De aceeași părere sunt și analiștii de la Football Meets Data, cea mai mare platformă din fotbalul internațional dedicată statisticilor. Aici, au fost evaluate șansele de calificare pentru cele șase naționale asiatice din grupele A și B. Iată concluziile:

*Favorite la calificare: Arabia Saudită (62%) și Qatar (48%)

*Favorite să încheie pe 2 și să meargă în faza a 5-a a calificărilor: Irak (47%) și Emirate (36%)

*Echipe care vor fi eliminate: Indonezia (69%) și Oman (45%)

În grupa A, din care fac parte Qatar, Emirate și Oman, gazda Mondialului din 2022 e favorită să câștige seria și să obțină calificarea la turneul final din Canada, Mexic și SUA. La acest capitol, naționala Emiratelor e cotată cu șanse de doar 29%. În fine, echipa Omanului, pregătită de Carlos Queiroz, e cotată cu șanse de doar 23%, la primul loc.

În grupa B, după marea favorită, care e Arabia Saudită (șanse de 62% la locul 1), vine Irak cu 31% șanse la locul 1, în timp ce Indonezia are nevoie de un miracol, în viziunea analiștilor, având șanse de doar 7%, la câștigarea grupei.

