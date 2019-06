COPA AMERICA | Argentina se califica in semifinale, dupa 2-0 cu Venezuela! GOL magnific reusit de Lautaro Martinez!

Argentina s-a calificat in semifinalele Copa America.

Argentina a inceput rau meciurile din grupa si s-a calificat in sferturile Copa America de pe locul secund. Au pierdut primul meci, scor 0-2 in fata Columbiei, au facut 1-1 cu Paraguay si au batut cu 3-0 pe Qatar in al treilea meci si s-au calificat in sferturi cu 4 puncte, unde au intalnit Venezuela.

Argentina a inceput in forta meciul cu Venezuela, iar in minutul 2 Sergio Aguero a avut prima ocazie mare. In minutul 10, Lautaro Martinez a marcat un gol fabulos. Sergio Aguero a trimis un sut din careu, dar Lautaro Martinez a deviat mingea cu calcaiul pe langa portarul venezuelean.

In repriza a doua, Argentina si-a impus jocul, iar in minutul 74, Lo Celso a profitat de greseala lui Farinez, care a respins o mingea in fata, iar Lo Celso a marcat cu poarta goala.

In seminfinale, Argentina va intalni Brazilia. Celalte doua sferturi de finala: Columbia-Chile, Uruguay-Peru

Argentina a castigat de 14 ori Copa America, dar ultimul trofeu a fost obtinut acum 26 de ani, in 1993. Cele mai multe trofee le-a castigat Uruguay, avand 15 trofee Copa America in palmares. Ultimele doua editii de Copa America au fost castigate de Chile.

Echipele de start

Argentina: Armani-Foyth, Pezzella, Otamendi, Tagliafico-Acuna, Paredes, De Paul-Messi, Aguero, Martinez

Venezuela: Farinez-Hernandez, Chancellor, Mago, Rosales-Moreno, Murillo, Herrera, Rincon, Machis-Rondon