Nationala, singurul minus din cariera lui Messi! Argentina, singurul punct nevralgic din cariera lui Messi

Probabil cel mai ciudat aspect din viata lui Messi vine din jurul echipei nationale.

Articol publicat de Casian Soneriu



Fie ca esti fan Messi, Ronaldo sau Neymar, trebuie sa admiti ca Leo este un fotbalist excelent. Pentru mine este cel mai bun din lume, dar poate pentru tine este doar excelent. Messi este lider la Barcelona si la echipa nationala. Chiar daca nu a luat Champions League cu Barcelona in acest an, lucrurile merg bine pe Camp Nou. Nu acelasi lucru il putem spune si cand vine vorba de nationala. Messi este probabil cel mai ghinionist fotbalist din acest punct de vedere.

Nu este nici macar in aceasi situatie cu Bale sau Ibrahimovic, fotbalisti senzationali care din pacate nu s-au nascut in tarile potrivite. Messi ar putea sa aiba totul la nationala, dar iata ca n-are mai nimic. Lot bun are, suporteri are, dar lipsesc trofeele in tricoul imbracat candva de Maradona.

Este de neimaginat cum Argentina trece de ani buni printr-o perioada neagra. In timp ce analizam partida cu Paraguay, m-am folosit de cateva date expuse de Pariurix.com si am observat ca Argentina este privita cu mult scepticism si la acest turneu final. Un 2-0 contra Columbiei in primul meci le-au cam taiat aripile lui Messi si compania, iar lucrurile nu par sa se imbunatateasca. Argentina are sanse mici sa castige acest turneu final si mai trec inca 2 ani fara trofeu pentru Messi la echipa nationala.

La Barcelona lucrurile par sa se indrepte. Neymar are sanse mari sa revina pentru a revigora "gasca nebuna" care au fost odata, dar cariera lui Leo ramane incompleta fara un succes si la nivel de echipa nationala. Ma intreb acum oare ce nebun ar paria pe faptul ca Argentina castiga Copa America. Probabil doar vreun fan impatimit Leo Messi.

Se tot vorbea la Barcelona despre dependent echipei de Messi. Eu unul vad aceasi chestiune si la nationala, dar parca intr-o alta doza. Aici dependenta de Messi influenteaza strict negative randamentul echipei, dar nu Messi este de vina. Fotbalistii de la nationala imi par mai mult decat delasatori si lasa totul in seama micului magician. Ceea ce nu ai voie sa faci atunci cand imbraci tricoul unei nationale cu pretentii in lumea fotbalului.

Dybala, Aguero si Di Maria sunt ca si inexistenti in majoritatea meciurilor, iar defensive da mari rateuri. Lucruri care trebuie evitate daca iti doresti sa te bati cu granzi precum Brazilia, Portugalia sau Franta.

Mai mult ca sigur Messi o sa joace si la Mondialul din 2022 si o sa fie ultima sa sansa sa puna mana pe un trofeu major. A fost atat de aproape in doua randuri, dar totusi a dat gres. Cu Chille in finala Copa America si cu Germania in finala de la Rio. Cum era sa castige Messi Cupa Mondiala chiar pe taramul eternei rivale. Dar aceste amintiri sunt doar de dragul nostaligiei. Acum Argentina se zbate sa castige in fata reprezentativei din Paraguay in timp ce Brazilia, echipa care era zdrobita de Germania arata mult mai solida.