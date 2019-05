"Nici Game of Thrones nu a avut atatea schimbari de situatie" :) Faza incredibila la un meci din Argentina! Arbitrul nu a inteles ce se intampla!

Fotbalul din Argentina este cunoscut pentru modul spectaculos in care se manifesta suporterii, dar si pentru determinarea cu care fotbalistii joaca fiecare partida.

Almagro si Central Cordoba s-au luptat pentru promovarea in primul esalon din Argentina, iar partida nu a fost lipsita de incidente. In minutul 29, jucatorii aproape ca s-au luat la bataie, dupa o faza plina de duritati la centrul terenului. Almagro a ramas in inferioritate numerica, dupa ce Leonardo Acosta a fost eliminat.

Partida a fost castigata de Central Cordoba, scor 2-1.

The Argentinian second division in all its glory ????

More twists and turns than the final season of Game of Thrones pic.twitter.com/bmy1AVqMBs