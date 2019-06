Meci DEMENT la Mondialul feminin! Scotia avea 3-0 cu Argentina in minutul 74! Ce s-a intamplat pana la final e HALUCINANT

Nebunie in trupa Angliei la Mondialul feminin!

Scotia a fost la 15 minute de calificarea in optimile de finala. Avea 3-0 in minutul 69 contra Argentinei! Ce s-a intamplat pana la final e scenariu de thriller!

Argentina a inscris in minutele 74 si 79, apoi a primit penalty dupa consultarea VAR in minutul 4 de prelungiri. Argentiniencele au ratat de la 11 metri, dar arbitrul din Coreea de Nord a mai consultat o data asistentul virtual. A vazut ca portarul Scotiei trecuse linia, asa ca a cerut repetarea loviturii. Argentina n-a mai gresit a doua oara si s-a facut 3-3!

Scotia a terminat pe ultimul loc in grupa D, cu numai un punct. In cazul in care ar fi castigat cu Argentina, britanicele ar fi terminat grupa pe 3 si ar fi avut sanse mari sa joace in optimi.